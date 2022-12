WAY 45, l’attaccante che Ancelotti ama e conquista Spotify

Rafa Leao è uno di quei 23enni che possono dire di sapere già cosa significa segnare in un Mondiale. È cresciuta a Bairro da Jamaica (Seixal, una città vicino a Lisbona) e il suo quartiere è composto da famiglie immigrate da Sao Tome e Principe, Angola o Capo Verde, L’attaccante del Milan lo so Esordio da marcatore Nella sua prima partita in Qatar 2022. è andato a Tre minuti di salti sull’erba e Ghanache esso vittima. essi Esuberanza fisica, velocità e facilità Che cosa ha lei? Guarda la porta Mezzaluna Motivi che hai Innamorato di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano parla del suo paese delle meraviglie a Madrid Dipendenza rapporti Questa posizione come possibile alternativa a Rafforzare l’attacco. Era già legato ai Bianchi la scorsa estate. però, Il gruppo Quello era più vicino a A firmarlo è stato il Chelsea. La squadra londinese ha negoziato il suo trasferimento, ma alla fine il Milan non ha accettato la proposta. Il contratto termina nel 2024 e i leader “rossoneri” Ci stanno provando da mesi convincendolo a rinnovare, Anche se voleva trasferirsi in un altro club. Per questo motivo non ha ancora accettato di negoziarne il rinnovo, che potrebbe comportare anche un aumento della clausola rescissoria da 150 milioni a 200 milioni. il suo ambiente più vicino ignora, In linea di principio, posso Lascia Milano per il prossimo mercato invernale, Ma lo vede in un’altra direzione la prossima estate …

La scorsa stagione ha segnato 14 gol e fornito 12 assist portato a Milano vincere a scudetto. quei numeri servito per essere scelto miglior giocatore affiliato una serie. In questa stagione ha sette gol e nove assist con il Milan. Nel 2019, il detentore del titolo paga italiano 23 milioni per la notte firmare Rafael Liao. Il club francese lo aveva ingaggiato nel 2018 senza pagare il trasferimentodal momento che gli attaccanti, come Rui Patricio, William Carvalho, Bruno Fernandez, Gelson Martins, Ba Dost, Ponsida … il Cochetti Sports City e ha attaccato i suoi giocatori e lo staff tecnico. Nel marzo 2020, il Tribunale Arbitrale dello Sport gli ha ordinato di “pagare 16,5 milioni di euro (più interessi) allo Sporting de Portugal, a titolo di risarcimento per la cessazione ingiusta del rapporto d’affari sportivo”.

Leão è dedicato Nel corpo e nell’anima la sua carriera da calciatore, ma anche brillare nel mondo della moda, Grazie Linea di moda di strada “Figlio è figlio”, E il Musica. Sotto lo pseudonimo di Way 45, ha già pubblicato il suo primo album rap, “Beginning”, e altri tre singoli. È un successo su Spotify Il numero totale di visualizzazioni è stato di circa un milione. “Molti conoscono Rafa Leao, l’attaccante del Milan, ma pochi conoscono i suoi talenti oltre al calcio. WAY 45 è il suo nome d’arte”, dice nella sua biografia su Spotify. È un fan del rapper newyorkese Jay-Z e vede il suo futuro nella musica quando appende le scarpe al chiodo. Nel frattempo, il giocatore cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona sogna di seguire le orme del suo idolo Cristiano Ronaldo… Vedremo se anche quello sarà al Bernabéu.

