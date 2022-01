“We Have a Dilemma” e “CF News”: future iniziative congressuali per consentire al pubblico di interagire in tempo reale con gli espositori

L’undicesima edizione di The Future Conference: Learning to Live fornirà al suo pubblico virtuale l’opportunità di farlo Parlare con le top model ogni giorno. spazio, chiamato ‘Abbiamo un dilemma’ Fornirà una conversazione più stretta con il pubblico, che avrà anche l’opportunità di ampliare i propri dubbi e definire argomenti di conversazione attorno ai temi principali di ogni presentazione.

‘Abbiamo un dilemma’Saranno sei le sessioni che andranno in onda su ZoomPre-iscrizione, entro una settimana futura conferenza. In questo caso, espositori di spicco della Conferenza del Futuro Sono stati invitati ad ampliare gli argomenti trattati nel loro discorso in uno spazio per l’interazione del pubblico. L’idea alla base di questo esempio è quella di poter discutere in profondità di idee dirompenti, i dilemmi che emergono dallo sviluppo scientifico e anche di creare comunità con il futuro pubblico della conferenza, seguendo il tema principale di questa edizione: “Imparare a coesistere”.

Questo martedì, ad esempio, sarà presente il virologo uruguaiano specializzato nell’evoluzione sperimentale dei virus a RNA, Gonzalo Moratorio. Nel 2020 è stato premiato dalla rivista temperare la natura come Una delle dieci figure scientifiche, e l’unica in America Latina, Il più rilevante per l’anno. Questo grazie alla creazione del sistema di rilevamento del genoma SARS-CoV-2.

Dotazione Gonzalo.

Ci sarà anche lui Luciana Tenorio, architetto peruviana, famosa per lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche in termini di colture in serra. Si distingue per la creazione di un tetto che cattura il 99,7% dei raggi UV, evitando danni alle colture vegetali, e per il lavoro che lo ha portato a essere riconosciuto a livello globale e ad organizzarsi per creare edifici che possono essere costruiti su Marte per ospitare la vita. È stato evidenziato come uno deiInnovators Under 35″ al MIT. In questa occasione sarà accompagnata dall’astronomo e intervistatore cileno, Teresa Baneki, Chi trasmetterà i grandi dubbi veicolati dal pubblico sulle sfide dell’universo e sulle future esplorazioni astronomiche.

Questo è dettagliato in aggiunta ai restanti sei pannelli di “We Have a Dilemma” in congresofuturo.cl/tenemos-un-dilema. Lì, le parti interessate potranno registrarsi gratuitamente per partecipare a questo caso parallelamente ai futuri colloqui della conferenza.

Di più futura conferenza

Future Congress avrà anche uno spazio dedicato alla presentazione delle principali novità dell’evento, oltre ai momenti salienti della conoscenza. Notizie CF Sarà uno spazio dedicato all’attualità delle tappe più importanti del mondo della conoscenza.

Lo spazio lo faranno i giornalisti Paloma Avila, Christian Noguchi e Andrea Obeid. Lì verranno creati vari spazi di discussione e conversazione sui temi, le ricerche ei dati che verranno messi in evidenza durante questo spazio televisivo quotidiano di un’ora. Il CEO di Fundación conferma: “L’idea è nata dalla necessità di avere uno spazio dove poter raccontare tutti i contenuti che raccogliamo durante l’anno e abbiamo progettato questo spazio per mostrare gli sviluppi legati alla scienza, alla tecnologia, alla ricerca e alla cultura”. Encuentros del futuro, Nicholas Fernandez.

Inoltre, secondo Fernandez, per esempio Si prepara a mantenere il pubblico del Congresso futuro connesso attraverso lo spazio tra i blocchi mattutini e serali di ogni giorno. Ciò significa che molte persone, che sono quasi interamente virtuali, interrompono la connessione e non si sintonizzano sui contenuti pomeridiani. “CF News è qui per incoraggiare le persone a essere consapevoli dei nostri contenuti e rimanere in contatto con il prossimo gruppo, rendendo la nostra proposta di fase tecnica e umana al Future Congress ancora più interessante”, ha aggiunto il CEO di FEF.

Sia CF News che Abbiamo un dilemma, Fa parte delle iniziative che il Congresso Futuro cerca di creare e aprire spazi di divulgazione in simboli e discipline che non sono stati affrontati in eventi precedenti.. Questi spazi sono stati aggiunti a “Symbiosis”, un’incursione per diffondere la conoscenza attraverso l’arte, e “Frontera”, una miniserie incentrata sulla riflessione sui seguenti dibattiti che la società dovrà affrontare in un mondo che cambia.