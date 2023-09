What Happens Next è il secondo film a cambiare la data di uscita per non coincidere con il documentario su Taylor Swift

La seconda première è stata modificata per non coincidere con il film di Taylor Swift.

Tour del documentario su Taylor SwiftGiro dei secoliche raggiunge Cinema in Nord America il 13 ottobreHa causato la riprogrammazione di due film in modo che non coincidessero con l’orario di proiezione dell’artista nelle prime 24 ore prima della vendita Il totale è stato di 26 milioni di dollari.

Un record che supera il numero di film famosi come Spiderman: nessuna via di casa, Il primo giorno ha raccolto 10 milioni di euro in meno. Questo si trasforma in Film Il giro dei secoliIn uno dei film di maggior incassoSto ancora aspettando la collezione non appena uscirà nei cinema.

Con questi dati sul tavolo, non sorprende che altri progetti preferiscano stare lontani dalla marea veloce. Il primo film a fare questo L’esorcista: il credente Che verrà finalmente proiettato sul grande schermo il 6 ottobre, una settimana prima del previsto.

Il secondo lungometraggio è datato 13 ottobre Cosa succede dopoCiò significa il ritorno della leggendaria attrice MegRyan alle commedie romantiche.

Dopo il cambio di cartellone, il film uscirà nelle sale Tre settimane dopo, il 3 novembre.

Il trailer di Cosa vedere sul grande schermo ha collezionato quasi tre milioni di visualizzazioni in soli tre giorni.