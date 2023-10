WhatsApp a tema Halloween? Questo è il passo passo per personalizzare l’app

Ottobre è arrivato e questo mese è festa ‘notte di Halloween’. Durante questa stagione popolare, centri commerciali, negozi e strade di tutto il paese diventano teatro di costumi, zucche, fantasmi e ragnatele che si trasformano in oggetti. Eroi di Halloween.

Per questo motivo molti internauti preferiscono personalizzare le proprie applicazioni con il tema dell’occasione e concedersi così di vivere al meglio questi giorni “bui” e WhatsApp non fa eccezione.

(Inoltre: WhatsApp offre un’opzione “Copia collegamento” per i canali nella sua versione beta di Android.)

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari in tutto il mondo. Si configura essenzialmente nella vita quotidiana di chi interagisce sulla piattaforma per motivi lavorativi, Studio o semplice distrazione.

L’azienda americana si unisce ai festeggiamenti fornendo elementi estetici rappresentativi, come sfondi, emoji, adesivi e colori chiari di Halloween come Arancione e nero.

Come adattare il tuo WhatsApp ad Halloween?

Logo

Tutto inizia dal logo, E il colore verde di WhatsApp non si adatta al tema, quindi ecco cosa devi fare se vuoi cambiare il logo, ad esempio, in una zucca.

Ricorda che per eseguire questo passaggio, questo viene fatto tramite un’applicazione che lo consente, come in Lanciatore Nova.

Poster e carta da parati

Gli adesivi non possono essere lasciati non assegnati, quello che devi fare è semplice: in qualsiasi chat, vai sui tuoi adesivi, lì vedrai il simbolo (+) in alto, cliccaci sopra e guarda nell’elenco “Modalità Halloween.”‘.

Altrimenti, se non ti piacciono i design, puoi scaricare un’app chiamata Adesivi per WA – Halloween.

Allo stesso modo, per lo sfondo, vai su Impostazioni nella tua app mobile e vai su Chat. Ora vai all’opzione “Sfondo” e Aggiungi il colore arancione.

