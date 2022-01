WhatsApp afirma que “les encantaría” hacer una app per iPad en algún momento, mientras, seguimos esperando

Passa gli anni e l’esperienza per Facebook se decida a hacer una app di WhatsApp per iPad, o per Apple Watch, se hai problemi del tema, se hace muy, muy larga. No estamos hablando de un par de años, estamos hablando de que WhatsApp se lanzó en 2009, hace cerca de 13 años y la app per iPad ni está ni se la espera.

“Nos encantaría hacerla”, pero…

Mientras todas les apps de mensajería mas conocidas cuentan con versioni per iPhone, iPad e tanto come tambien per el Apple Watch, Facebook parece que no está por la labor de ponerse a la altura de la competenza. Aunque, según declaraciones del jefe de WhatsApp, “les encantaría hacerlo”, tal come recogen en una entrevista en The Verge.

“La gente ha querido una applicazione per iPad durante mucho tiempo”. Will Cathcart, el jefe de WhatsApp de su empresa matriz Meta [Facebook], dijo a The Verge durante una entrevista esta semana vinculada a un nuovo impulso di marketing stabilito per l’applicazione di mensajería. “Nos encantaría hacerlo”.

El ejecutivo no ha explicado, sin embargo, las razones que impiden que una empresa del tamaño de Facebook, con sus ricorsi tanto de ingeniería como económicos, può adattare l’app dell’iPhone alla pantalla del sindaco tamaño dell’iPad. Lo que sí ha comentado es que, por ahora, están trabajando en poder ofrecer soporte for multiples devices, lo que sería el primer paso hacia apps más allá del iPhone.

“Hicimos mucho trabajo en la technología per l’ammissione di più dispositivi”, dijo Cathcart, haciendo referencia al lanzamiento del soporte opt-in e multidispositivo per WhatsApp e l’año pasado. Nuestra web y nuestras aplicaciones de escritorio ahora tienen eso. Si tengo vari dispositivis activdos, puedo apagar mi teléfono o perder mi conexión de red y aun así recibir mensajes en mi so escritorio para usa real table po der e po real. la aplicación incluso si su teléfono no está encendido. Así que la tecnología subyacente está ahí”.

Ni falta hace decir que app come Telegram o iMessage cuentan con el soporte de multidispositivo desde hace bastantes años. Por ahora, deberemos confiar en que Facebook va tomando, paso a paso, la dirección correcta en ofrecer una app que realmente esté a la altura de sus concorrenti.Cierto es que la cuota de mercado de WhatsApp es realmente alta en España —que no en Stati Uniti, donde impera iMessage—, pero también es verdad que cada vez vemos più persone che utilizzano Telegram altri servizi. Per ora los números se inclinan un favore su WhatsApppero la pace de los usuarios è finita.

Non hai dado in una classe detalle detalle acerca de cuándo podríamos nell’app di WhatsApp e su iPad. Visto lo visto y por lo que sabemos podrian pasar años hasta su llegada. L’app per Apple Watch e gli accessori.