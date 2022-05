WhatsApp aggiungerà nuove funzionalità per la gestione delle chat di gruppo • ENTER.CO

WhatsApp continua ad aggiungere funzionalità volte a migliorare l’interazione all’interno delle chat di gruppo dell’app. secondo Informazioni sulla beta WA, La nuova funzionalità che fornisce autorizzazioni speciali agli amministratori di gruppo in modo che possano decidere sui messaggi che violano le loro regole e possano eliminarli per tutti i membri. Secondo il sito Web, questa funzionalità sarà disponibile quando arriverà la versione beta di Android 2.22.11.4.

Allo stesso modo delle chat private, quando elimini uno di questi messaggi, tutti i membri della chat vedranno una sorta di notifica che conferma non solo l’azione eseguita, ma anche il nome del contatto che ha cancellato il contenuto in modo da evitare abusi in moderazione della chat. Certo: è importante ricordare che solo gli amministratori dei gruppi sono autorizzati ad effettuare la cancellazione dei messaggi in questi tipi di chat.

Potrebbe interessarti: Le community stanno iniziando ad arrivare su WhatsApp

Nonostante siano già note le prime immagini che hanno potuto provare l’esistenza della nuova opzione ancora in fase di sviluppo, al momento non è nota la data esatta in cui la funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. La verità è che quando l’aggiornamento diventerà ufficiale, gli amministratori avranno anche un periodo di tempo prolungato in modo da poter eliminare i messaggi che violano i loro protocolli. WABeta ha dichiarato che il tempo massimo per l’eliminazione dei contenuti all’interno delle chat sarà di 2 giorni e 12 ore.

Una volta che WhatsApp rilascerà la sua nuova versione (con la quale dovrebbero anche arrivare Sondaggi in-app) Questa opzione per eliminare i messaggi per tutti sarà disponibile per i dispositivi Android e iOS, ma anche per la versione desktop e web del servizio di messaggistica istantanea.

Foto: Wapita