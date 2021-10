WhatsApp annuncia nuove funzionalità da integrare nelle chiamate di gruppo

Qualche mese fa, WhatsApp ha lanciato la prima fase delle chiamate di gruppo con la possibilità di partecipare quando è effettivamente iniziata. Oggi ci sorprendono migliorando l’esperienza di questa funzione integrandosi con le chat di gruppo.

Ora puoi unirti alle chiamate di gruppo senza sforzo, direttamente dalla scheda della chat. Con l’aumento della popolarità delle chiamate di gruppo, il Unisci La funzione di chiamata a cui puoi unirti una volta avviata offre agli utenti di WhatsApp un nuovo modo spontaneo per connettersi con i loro amici e gruppi familiari.

Cosa sta cambiando:

Potresti Chiamare a un gruppo WhatsApp e partecipa alla chiamata direttamente dalla chat di gruppo.

La notifica ti darà il nome del gruppo invece dei nomi dei partecipanti.

Solo le persone che fanno parte del gruppo possono partecipare alla chiamata.

La chiamata verrà visualizzata nell’elenco chat, in modo che le persone possano vedere quali gruppi hanno chiamate in corso non appena aprono l’app.

La suoneria sarà diversa e più chiara. Fallo sembrare leggero come inviare e ricevere messaggi.

WhatsApp continua a lavorare per fornire un’esperienza migliore con le sue funzioni che facilitano di per sé la nostra vita quotidiana. Ora puoi unirti alle chiamate di gruppo in corso in qualsiasi momento, facilmente e direttamente dalla tua chat con un solo clic.