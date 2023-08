WhatsApp annuncia ufficialmente l’invio di immagini in qualità HD

Non è qualcosa che non sapevamo, poiché molti utenti che hanno la versione beta dell’app hanno già provato questa nuova funzionalità. Ma ora, la stessa Meta ha annunciato ufficialmente che le foto di alta qualità, sia quando inviate che ricevute, sono ora disponibili per gli utenti dell’app di messaggistica. Conosceremo tutti i dettagli della funzione che gli utenti chiedevano da molti anni e sembra che stia finalmente ottenendo l’attenzione che molti si aspettano da essa. Obiettivo.

Immagini di qualità HD

È così che Meta ha chiamato questo nuovo interessante nome per l’app di messaggistica. Ancora una volta era suo Marco Zuckerberg Il che ha rivelato che questa funzione ha iniziato a raggiungere tutti gli utenti, e quindi non è più limitata a coloro che hanno la versione beta. Le immagini possono ora essere inviate con una qualità superiore, che in alcuni casi può essere all’altezza della qualità dell’immagine originale.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Mark Zuckerberg sul suo account Facebook ufficiale, dove ha mostrato un video in cui si può vedere il processo Invia una di queste foto in qualità HD. La chiave di questa novità è che possiamo scegliere in qualsiasi momento se l’immagine viene inviata con una qualità superiore o, al contrario, se viene conservata con la consueta compressione offerta dall’applicazione stessa.

Per poter scegliere di spedire in qualità HD Devi fare clic su una nuova icona Che vediamo nella parte superiore dello schermo quando stiamo per inviare l’immagine, proprio nel momento in cui viene visualizzata in anteprima. Questa icona, se premuta, lascia il posto a un selettore di qualità e alla possibilità di mantenere la qualità standard o HD. In alcuni casi questo può raggiungere il 4K, almeno così come abbiamo potuto verificare quando alcune immagini sono state inviate in questo modo negli ultimi mesi.

Per darti un’idea, una foto scattata con la fotocamera di un telefono contiene un file La dimensione standard è di 2000×1126 pixel, mentre se clicchiamo su qualità HD raddoppia, fino a 4000×2252 pixel. Questo può essere visto immediatamente, perché l’immagine non è solo più grande, ma anche la compressione è inferiore, quindi i pixel dell’immagine sono notevolmente ridotti. Ed è una delle solite lamentele da parte degli utenti dell’app, visto che molte delle immagini inviate tramite chat arrivano da anni al destinatario con una qualità molto inferiore rispetto all’originale.

Ciò ha portato al fatto che molti di noi a volte condividono foto tramite collegamenti a servizi cloud, dove vengono caricate nella loro qualità originale e quindi senza compressione. Ricordiamo che insieme a questa funzione sta per arrivare la stessa, ma per inviare video, anche se al momento è anche in beta.