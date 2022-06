WhatsApp | Applicazioni | reti sociali | WhatsApp: gli amministratori della chat potranno approvare o negare manualmente l’ingresso ai nuovi membri | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Il WhatsApp Sta sviluppando una nuova opzione che consentirà agli amministratori della chat di gruppo di approvare o rifiutare manualmente l’ingresso di nuovi membri in una chat, anche se dispongono di un collegamento diretto per unirsi al gruppo.

Attualmente, ci sono due modi per partecipare a una chat di gruppo. D’altra parte, è possibile farlo se l’amministratore di questa conversazione ha unito un altro utente in un gruppo. Chi invece desidera far parte di un gruppo può accedervi tramite il link di accesso.

Tuttavia, WABetaInfo ha notato un nuovo formato di ingresso in questo tipo di chat nel nuovo aggiornamento 2.22.14.6 per l’app sviluppata dal Google Play Beta Program, che Si chiamerà “Approvazione dell’appartenenza al gruppo”.

Questo gate indica che l’app di messaggistica verrà implementata Un’opzione che consentirebbe agli amministratori di gruppo di attivare o disattivare un pulsante che consente loro di accettare manualmente l’ingresso di nuovi contatti nelle chat.

a) si, Chiunque voglia unirsi al gruppo Tramite il link di invito del gruppo Deve essere pre-approvato dall’amministratore o dagli amministratori del gruppo, Il fatto si rifletterà nella chat stessa tramite un avviso.

Allo stesso modo, WABetaInfo ha indicato che ci sarà una nuova sezione in Informazioni sul gruppo dove Gli amministratori saranno in grado di controllare tutte le richieste delle persone che vogliono entrare a far parte del gruppo.

Questo nuovo sistema di approvazione dell’appartenenza al gruppo è in fase di sviluppo e verrà rilasciato in un futuro aggiornamento e la sua data di implementazione non è stata ancora finalizzata.

Vale la pena notare che WhatsApp ha recentemente introdotto nuove opzioni per le chat di gruppo, Tra questi c’è una funzione che consente agli utenti di lasciare silenziosamente il gruppo o la possibilità di creare gruppi fino a 512 partecipanti.