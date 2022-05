WhatsApp Azul: WhatsApp Plus 2022: come scaricare la nuova versione dell’APK e cosa c’è di nuovo nell’app

Whatsapp più Continua ad aggiornarsi per fornire ai suoi utenti la massima esperienza di personalizzazione. Il Nuova versione 20.00.0 APK Porta alcune novità di cui parleremo di seguito.

Cos’è WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus è una versione alternativa non ufficiale Dalla popolare app di messaggistica istantanea. Ciò si ottiene installando l’APK e rimuovendo l’applicazione originale, Consentendo all’utente di avere un maggior numero di funzioni e personalizzazioni dal tuo profilo

Come scaricare WhatsApp Blue?

Poiché non è un’app ufficiale, WhatsApp Plus non è disponibile nei nostri negozi di telefoni. capirlo Devi scaricare il file APK (Cerca Google APK WhatsApp Plus e installa in uno dei link che appariranno).

Una volta scaricato il file APK, segui questi passaggi:

Vai alle impostazioni del tuo telefono

Vai alla sezione Sicurezza

Seleziona “Fonti sconosciute”

Fare clic su OK

Esegui il file APK che hai scaricato

Quali sono le nuove funzionalità di WhatsApp Plus?

Ultima versione di WhatsApp Plus 20.00.0 offre tre novità principali: Nuovo design dell’interfaccia per le chiamate vocali, la possibilità di promuovere i gruppi WhatsApp pubblici e la comparsa di un collegamento al motore di ricerca per i messaggi.

È sicuro scaricare questa versione di WhatsApp?

Come accennato in alcuni punti prima, WhatsApp plus non è un’app ufficiale Questi sono negli store ufficiali dei nostri telefoni e devono essere installati tramite il file APK che troveremo nei motori di ricerca. Questi tipi di download comportano sempre dei rischi; Tuttavia, non ci sono segnalazioni degli utenti per mancanza di sicurezza.