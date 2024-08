WhatsApp cambierà la modalità di visualizzazione dei contatti: questo sarà il cambiamento

La nuova funzionalità è in fase di sviluppo per Android. Reuters/Dado Rovik/Illustrazione Reuters

WhatsApp svilupperà una nuova funzione Ciò consentirà agli utenti di inviare Informazioni sul profilo In modo più dinamico e divertente attraverso gli avatar.

Questa aggiunta offrirà ai contatti più opzioni per identificarti nei loro elenchi, aggiungendo un tocco personale al modo in cui ti vedono e apprendono su di te. Con questo aggiornamento, gli avatar verranno integrati accanto all’immagine del profilooffrendo un modo innovativo e visivamente accattivante per differenziare ogni utente.

WhatsApp sta lavorando su una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di aggiungere avatar alle informazioni del proprio profilo. Oltre alla foto del profilo, verranno visualizzati degli avatar per fornire un’ulteriore forma di identificazione.

Con la funzione avatar del profilo, gli utenti vedranno i propri contatti in modo più piacevole. (Informazioni Wapita)

Così, visualizzando il profilo di un contatto, gli utenti potranno riconoscerlo non solo dal nome e dalla foto del profilo, ma anche in modo più dinamico dal suo avatar. Questa funzionalità sarà simile a quanto già disponibile su Instagram, dove gli avatar vengono visualizzati anche sui profili degli utenti.

Secondo il portale WaBetaInfo, questa funzione è in fase di sviluppo per l’applicazione WhatsApp sul sistema Android. Una volta completata questa fase, verrà lanciato in versione beta in modo che un gruppo selezionato di utenti possa testarlo. La funzionalità sarà disponibile successivamente nella versione finale dell’applicazione.

Il programma beta di WhatsApp è una versione di anteprima dell’applicazione che consente agli utenti di testare nuove caratteristiche e funzioni prima del suo lancio ufficiale. I partecipanti a questo programma hanno l’opportunità di provare gli ultimi aggiornamenti, segnalare bug e fornire feedback agli sviluppatori.

La funzionalità è in fase di sviluppo per Android. (WhatsApp)

Questa fase di test aiuta a identificare i problemi e ad apportare le modifiche necessarie prima di implementare nuove funzionalità nella versione stabile dell’applicazione. Per aderire al programma beta, gli utenti devono registrarsi tramite Google Play Store su Android o tramite invito su iOS.

Per ottenere WhatsApp Beta sul tuo dispositivo Android, devi seguire questi passaggi passo dopo passo:

Apri Google Play Store. Cerca “WhatsApp” e seleziona l’app. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione “Diventa beta tester”. Seleziona “Voglio partecipare” e conferma la decisione. Attendi che l’aggiornamento beta sia disponibile e installalo.

Su iPhone, all’utente viene richiesto di installare TestFlight. (informazioni sull’immagine)

Vai all’App Store e installa TestFlight. Apri TestFlight e accetta l’invito a partecipare al programma beta di WhatsApp. Installa la versione beta di WhatsApp da TestFlight.

È importante tenere presente che sia su Android che su iOS i programmi beta potrebbero avere slot limitati. Inoltre, poiché queste funzioni sono in fase di test, l’applicazione potrebbe visualizzare degli errori.

L’applicazione WhatsApp ha aggiunto nuove funzioni all’applicazione WhatsApp, che sono:

Meta ha aggiunto Meta AI a WhatsApp, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Per accedere a questo strumento, gli utenti devono semplicemente selezionare il cerchio blu situato nella parte inferiore dell’app.

La metatecnologia sta arrivando su WhatsApp, Instagram e Facebook per consentire agli utenti di avere altre forme di interazione. (obiettivo)

Un’altra funzione basata sull’intelligenza artificiale di WhatsApp è la creazione di adesivi utilizzando questa tecnologia. Per utilizzarlo, gli utenti devono accedere alla scheda Adesivi, scegliere “Crea” e quindi “Utilizza AI”. Successivamente, devono fornire una descrizione che si adatti al poster che desiderano creare.

Nuovi strumenti per le videochiamate

WhatsApp ha aggiornato le sue videochiamate con diversi miglioramenti: ora consente fino a 32 partecipanti, offre la possibilità di condividere lo schermo con audio e introduce la funzione vivavoce premium.

Attraverso questo aggiornamento, gli utenti saranno in grado di identificare facilmente chi sta parlando, poiché la persona che parla verrà evidenziata e apparirà automaticamente nella parte superiore dello schermo. Questa funzionalità è particolarmente utile per le videoconferenze con molti partecipanti.