WhatsApp | Come abilitare le emoji giapponesi nella tastiera dell’app | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | sentimenti | emoji | trucco | vagare | Telefoni cellulari | caratteri della tastiera | tastiera | giapponese | nda | nnni | dati

Il WhatsApp È un’applicazione di messaggistica istantanea che attualmente ti offre più di tremila emoticon, che puoi inviare per esprimere i tuoi sentimenti, pensieri, stati d’animo, situazioni quotidiane, ecc.; Tuttavia, c’è un trucco per abilitare centinaia di altri emoji giapponesi sulla suddetta piattaforma di messaggistica, che sarà molto utile se ti consideri un fan della cultura asiatica. La nostra rivista ti insegnerà i passaggi in dettaglio, quindi prendi appunti.

Sono arrivati ​​gli adesivi animati Il WhatsApp Nel 2018, da allora si credeva che le emoticon sarebbero passate in secondo piano, ma non è stato così, le classiche emoticon gialle sono diventate uno strumento necessario nella vita di tutti gli utenti, perché senza di loro le conversazioni diventeranno troppo serie e noiose e Non so che sentiranno le emoticon.

Come abbiamo detto prima, è possibile aggiungere un altro pacchetto di “Emoji giapponesi”. Il WhatsApp, infatti questi sarebbero considerati dei precursori del presente. Sebbene tu possa generare questi simboli dalla tua tastiera, sarà noioso e complicato digitarli manualmente, ad esempio uno di questi è il seguente: “(O_O)” una faccia perplessa, in questo modo puoi facilmente accedere a centinaia di simboli asiatici nella tastiera del tuo cellulare.

Quindi puoi attivare emoji giapponesi in WhatsApp

Per prima cosa, dai un’occhiata Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso.

Non hai aggiornamenti in sospeso. Ora vai sul Google Play Store di Android e scarica l’app: “ Caratteri della tastiera ed emoji senza root ‘, ottenerlo rapidamente facendo clic qui .

‘, ottenerlo rapidamente facendo clic . Apri l’app e ti chiederà automaticamente di darle determinate autorizzazioni, allo stesso modo, per renderla la tastiera predefinita, segui i passaggi che indica.

poi vai a Il WhatsApp E apri qualsiasi chat, può essere personale o di gruppo.

E apri qualsiasi chat, può essere personale o di gruppo. Tocca il campo di testo e vedrai cosa aprirà la nuova tastiera.

In alto, trova e tocca l’emoticon.

Apparirà un lungo elenco di centinaia di emoji composte da personaggi.

Infine, scegline uno e invialo, e la preimpostazione ti consentirà di modificarlo.

