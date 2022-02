WhatsApp | Come aggiungere un collegamento all’app nel pannello delle notifiche | Menù | Strumenti | Applicazioni | Telefoni cellulari | Androide | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | nda | nnni | dati

Il WhatsApp Si tratta di un’applicazione di messaggistica istantanea che viene utilizzata quotidianamente non solo in ambito sociale ma anche lavorativo, poiché ormai è diventata uno strumento essenziale in quanto ti tiene connesso in qualsiasi momento. Questa volta ti mostreremo un fantastico trucco che ti consente di creare un accesso diretto alla suddetta app nel pannello delle notifiche. Vuoi sapere come farlo? Lo spiegheremo in dettaglio di seguito.

È importante averlo sempre a portata di mano Il WhatsAppPoiché stiamo parlando della piattaforma di messaggistica con oltre 5 miliardi di utenti in tutto il mondo, questo numero esorbitante è in aumento ed è probabile che anche tutti i tuoi amici o familiari la utilizzino.

Il pannello delle notifiche serve per molte cose, tra le principali: attivare il Wi-Fi, la localizzazione, leggere i messaggi o le email che ricevi, ecc., ma lo sapevi che puoi anche creare un accesso diretto a Il WhatsApp Nel menu a tendina di Android? Può tornare utile quando vuoi accedere rapidamente all’app per chattare con tutti i tuoi contatti.

Come aggiungere WhatsAPP nel pannello delle notifiche

Per prima cosa, accedi a Google Play per Android e scarica l’app chiamata “Tile Shortcuts”, per ottenerla clicca velocemente qui .

. Ora, accedi all’applicazione e premi il pulsante a croce cerchiato in rosso, che si trova in basso.

Avrai diverse opzioni, fai clic sulla sezione “Applicazione”.

Si apriranno tutte le applicazioni che hai installato sul tuo cellulare, scegli Il WhatsApp E puoi selezionare automaticamente un modello di icona. Ne consigliamo uno simile a quello nel pannello delle notifiche.

E puoi selezionare automaticamente un modello di icona. Ne consigliamo uno simile a quello nel pannello delle notifiche. Con lo strumento di modifica avanzata, modificherai lo “spessore del contorno dell’icona”, la “quantità del contorno dell’icona” e la “dimensione dell’icona” per renderlo molto migliore.

Fare clic sul segno di spunta qui sotto per salvare le modifiche.

Abbassa il pannello delle notifiche e scorri verso destra fino a trovare il simbolo della croce, toccalo e si apriranno i “Pulsanti disponibili”.

Trova l’opzione “Scorciatoia 1”, toccala e trascinala nel pannello delle notifiche.

Infine, fai clic su Fatto e avrai già creato il collegamento WhatsApp in questo posto.

Come fai a sapere se WhatsApp è stato abbandonato in tempo reale

Invia un messaggio tramite Il WhatsApp E se rimani con l’icona dell’orologio, assicurati che Internet sia coperto.

E se rimani con l’icona dell’orologio, assicurati che Internet sia coperto. Nel caso in cui tutto funzioni e il tuo messaggio non venga inviato, procedi come segue.

Inserisci il seguente meta sito, status.fb.com .

. Qui vedrai se Facebook for Business e tutte le sue funzioni funzionano normalmente o meno.

Sotto vedrai l’indicatore Il WhatsApp .

. Va notato che invece del segno di spunta verde ho visto un’icona rossa, è possibile che uno dei server sia inattivo.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.