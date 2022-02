WhatsApp | Come creare link di invito affinché i tuoi amici si uniscano alle chiamate di gruppo | WhatsAppBeta | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | Applicazioni | Applicazioni | nda | nnni | gioco sportivo

Il WhatsApp Continua a sviluppare nuove e importanti funzionalità per le chiamate in conferenza. Meta ha recentemente aggiunto uno strumento che permette di partecipare a una chiamata anche se è già iniziata, ed è bastato andare nella scheda Chiamate per verificare se la chiamata è in corso; Tuttavia, la suddetta piattaforma di messaggistica sta lavorando su un’altra opzione che genera collegamenti di invito in modo che i tuoi amici possano unirsi direttamente alle chiamate di gruppo.

Secondo le informazioni pubblicate dal portale specializzato nel rilevamento di nuovi strumenti Il WhatsAppstiamo parlando Wabeta InfoL’app in questione aggiungerà una nuova funzione per creare link di invito, in questo modo potrai inviarlo a tutti i tuoi contatti in modo che possano accedere direttamente ad una chiamata di gruppo.

È importante chiarire che se invii lo stesso link a un contatto che non hai registrato nella tua lista contatti, anche lui avrà accesso al contatto; Inoltre, poiché si tratta di una nuova opzione, apparirà per prima nella versione 2.22.6.5. Da WhatsApp Beta per utenti Android, quindi, ti insegneremo come installare app tester, quindi in futuro aggiornamento otterrai lo strumento per generare link di invito.

Anteprima del pulsante Nuovo collegamento di contatto (Foto: WabetaInfo)

COME SCARICARE WHATSAPP BETA PER ANDROID

Innanzitutto, vai su Google Play Store Androide e cerca l’app Il WhatsApp .

e cerca l’app . Fai clic sulla prima app che appare e scorri verso il basso.

Trova l’opzione “Diventa un beta tester” e fai clic su di essa. Se non lo vedi, accedi a questo Collegamento andare dritto.

andare dritto. Ora, fai clic sul pulsante Sii verificato.

Accetta i termini e dovrai aspettare un po’ per iniziare a scaricare WhatsApp Beta.

Sarà così, non ci resta che aspettare Il WhatsApp Rilascia un nuovo aggiornamento nella sua versione beta in modo da avere la funzione di creare collegamenti di invito per le chiamate in conferenza. Ricorda che le lezioni per il programma di test di WhatsApp sono a numero chiuso, quindi ti consigliamo di installarlo il prima possibile; Inoltre, questo ha i suoi vantaggi, poiché qui sperimenterai prima di tutti i nuovi strumenti e le modifiche che Meta sta apportando nella sua app di messaggistica istantanea.

Il trucco è che WhatsApp viene sempre aggiornato automaticamente

Ricerca Il WhatsApp Nel Google Play Store e accedi alla prima applicazione.

Nel Google Play Store e accedi alla prima applicazione. Poiché è già installato sul tuo dispositivo, potrebbero apparire i seguenti pulsanti: “Disinstalla” e “Apri” o “Disinstalla” e “Aggiorna”.

Il passaggio successivo è toccare l’icona dei tre punti verticali e posizionarli nell’angolo in alto a destra.

Infine, verranno visualizzate due opzioni, fare clic su “Aggiorna automaticamente”.

pronto ora Il WhatsApp Verrà sempre aggiornato solo all’ultima versione, anche se è una versione beta.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.