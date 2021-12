WhatsApp | Come fai a sapere quale chat occupa più spazio di archiviazione | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | Tutorial | Android | iOS | nda | nnni | dati

Il WhatsApp È un’applicazione di messaggistica istantanea che attualmente supera i 5 miliardi di utenti in tutto il mondo, che inviano quotidianamente testi, immagini, video, audio o gif. Questi file multimediali vengono memorizzati automaticamente sul tuo cellulare, quindi oggi ti insegneremo un trucco per scoprire quale chat occupa più spazio di archiviazione nell’app.

Sicuramente sei entrato nella galleria sul tuo cellulare Android o iOS, quindi qui ti imbatti in foto o video che non hai scaricato prima, ma ti ricordi di averli visti da Il WhatsAppQuesto perché l’app sopra menzionata salva automaticamente qualsiasi file multimediale che ti viene inviato.

È importante chiarire che i messaggi di testo non sono pesanti come immagini, audio o video, questo significa che se hai un contatto con cui condividi di tanto in tanto uno di questi ultimi elementi, e un altro a cui scrivi solo domani, pomeriggio e sera, il peso della prima conversazione sarà più che altro di un secondo.

Come sapere qual è la chat più potente su WhatsApp

Per prima cosa, assicurati Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store di Apple.

Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store di Apple. Adesso, apri l’app e vai su Impostazioni, puoi farlo toccando l’icona dei tre puntini verticali presente in alto a destra.

Qui vai su “Archiviazione e dati”> “Gestisci spazio di archiviazione”.

In alto, puoi vedere quanto spazio di archiviazione occupa l’intero account Il WhatsApp .

. Scorrendo verso il basso nella barra spaziatrice verranno visualizzate le chat a cui hai inviato o ricevuto file multimediali.

La prima della lista è la chat che occupa più spazio, anche sulla destra si ottiene il peso totale in kilobyte (KB), megabyte (MB) o gigabyte (GB).

Come eliminare tutte le foto, i video audio e le gif dalla chat

Nella sezione Vai a Gestisci spazio di archiviazione nella sezione in cui si trovano tutte le tue chat.

Vai a Gestisci spazio di archiviazione nella sezione in cui si trovano tutte le tue chat. Tocca la persona che desideri eliminare da tutti i file multimediali.

Per eseguire un’eliminazione massiccia, fai clic sull’opzione Seleziona tutto e quindi fai clic sull’icona del cestino, situata in alto a destra.

Finalmente chiudi e riapri Il WhatsApp, entra nella chat dove hai cancellato tutto e le immagini ora verranno mostrate sfocate, questo significa che per rivederle dovrai scaricarle.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.