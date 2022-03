Molti sono quelli che preferiscono disattivare l’opzione di conferma della lettura, ovvero i due pip blu che compaiono quando qualcuno legge un messaggio che gli viene inviato su WhatsApp.

Tuttavia, come hai notato, anche se esegui questa configurazione, non si applica ai gruppi o alle chat di gruppo, quindi sapranno sempre quando leggi un messaggio.

Leggi anche: Suggerimenti per l’acquisto di un tablet adatto alle tue esigenze

Ma questo è almeno in teoria, perché esiste un modo sconosciuto per leggere i messaggi da un gruppo WhatsApp senza che gli altri se ne accorgano. Questo viene fatto utilizzando alcune funzionalità dell’applicazione.

Come leggere i messaggi di gruppo senza che nessuno lo sappia?

Segui questi passi:

Assicurati che non ci siano aggiornamenti in sospeso per WhatsApp nel Google Play Store di Android.

Leggi anche: Meta annuncia miglioramenti a Facebook contro le fake news alle elezioni

Apri l’app e tocca l’icona della lente d’ingrandimento nell’angolo in alto a destra.

– Digita il nome del gruppo a cui appartieni e vuoi vedere messaggi e foto senza uscire dalla vista.

– Infine, attendi che l’app elabori le informazioni e in basso puoi vedere tutto il contenuto senza notare i membri.

il tempo