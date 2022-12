WhatsApp: come liberare spazio nell’applicazione senza eliminare file importanti? | wpp | androide | iPhone | | Mezzi sociali

Il Whatsapp È Servizio di messaggistica Che usiamo molto per tenerci in contatto con i nostri amici e familiari. attraverso la piattaforma Obbiettivo Condividiamo molte foto, video e file, quindi può accadere in un momento particolare della nostra memoria Telefono Lo spazio sta per esaurirsi, quindi non possiamo accedere a un file programma.

in questo modo, WhatsApp è di solito l’app Che occupa più spazio a causa dell’elevato numero di file condivisi. Pertanto, in un giorno, l’utente medio può ricevere centinaia di documenti, video e altri contenuti. Multimedia. Quindi essere memoria completamente, in quanto ciò potrebbe influire sulle prestazioni complessive di dispositivoperché causa anche il malfunzionamento del servizio di messaggistica.

Per liberare spazio su WhatsApp Non è necessario installare applicazioni di terze parti che potrebbero compromettere le nostre informazioni Mobile E in un’applicazione Obbiettivo, ma la piattaforma stessa ci fornisce una semplice funzione che ci aiuterà a farlo. Per risolvere questo problema devi imparare trucco che vi presenteremo di seguito, e che ci aiuterà a liberare spazio nella memoria programma. Qui ti diremo come farlo.

Come liberare spazio su WhatsApp?

Al fianco Android e dentro iOSin un Il Whatsapp Abbiamo una scelta gestione dello spazio, Quindi possiamo eliminare video, foto, video o file che occupano spazio e non ci servono più. per eseguire questa operazione. Segui i passaggi successivi:

Entra nell’applicazione Il Whatsapp dal dispositivo iOS Quanto a Android

Toccare l’icona dei tre punti orizzontali per visualizzare il menu delle opzioni

Accedi alla sezione delle impostazioni

Vai su Archiviazione e dati > Gestisci archiviazione.

In questa sezione potrai vedere un grafico in alto che identifica la quantità di spazio che ogni file multimediale occupa Il Whatsapp

WhatsApp ti mostra i file che sono stati inoltrati così tante volte che puoi eliminarli e tutto ciò che ha dimensioni superiori a 5 MB.

Nell’applicazione possiamo anche vedere quanto spazio occupa ogni chat, puoi inserirlo ed eliminare tutti i file di grandi dimensioni oppure selezionarne alcuni e lasciare quelli che desideri comunque conservare.