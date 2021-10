WhatsApp | Come recuperare le foto cancellate | Metodo | Applicazioni | Smartphone | trucco | virale | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Se ne elimini qualcuno Il WhatsApp Non preoccuparti, qui ti diamo il trucco per riaverlo. Come sai, il software che appartiene a Facebook è quello con cui puoi inviare tutti i tipi di foto, video e persino messaggi di buongiorno e notte o festeggiare il compleanno di chiunque con una videochiamata, e ora il distanziamento sociale è essenziale.

Anche se ogni giorno riceviamo foto divertenti dai nostri amici o semplicemente dai gruppi a cui partecipiamo. Ma il problema accade che, a volte, quelle foto tendono a occupare spazio sul nostro cellulare..

Di conseguenza, tendiamo a eliminare i contenuti multimediali che non ci servono Il WhatsApp . Se decidi di eliminarne uno e dimentichi di volerlo conservare, dovresti seguire i passaggi per recuperare un’immagine senza la necessità di software esterno. Uno dei requisiti che devi avere sul tuo dispositivo mobile è avere la cartella che ti permetta di vedere tutti i file di archiviazione del tuo cellulare, e nel caso non ce ne fosse uno, puoi scaricare il file che desideri dal sito ufficiale di Google Play Store.

Come ripristinare un’immagine in WhatsApp

Questo è l’unico modo corretto per Recupera una foto cancellata o cancellata dalle tue chat a partire dal Il WhatsApp :

La prima cosa sarà entrare nel Browser della memoria interna del tuo cellulare.

una volta dentro Trova la cartella WhatsApp .

. Semplicemente ora Vai alla cartella multimediale .

. al momento Vedrai molte cartelle di WhatsApp.

In questo modo potrai accedere alla cartella in cui compaiono tutte le foto di WhatsApp. (Foto: mag)

Trova quello che dice immagini di WhatsApp.

Ora all’interno potrai visualizzare tutte le foto che hai inviato e che hai ricevuto da quando hai installato l’app sul tuo cellulare.

Copia il file che desideri e spostalo nella cartella Download.

In questo modo hai salvato quelle foto WhatsApp cancellate che avresti sempre voluto conservare.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.