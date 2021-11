WhatsApp | Come rilevare truffe e spam nell’app | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | virale | nda | nnni | dati

spam da Il WhatsApp Sono messaggi non richiesti che ti arrivano quasi quotidianamente e senza che tu lo chieda, e vengono solitamente inviati da aziende che offrono i loro prodotti o servizi tramite un numero sconosciuto; Tuttavia, alcuni possono includere contenuti dannosi come un virus malware, che è un tipo di software in grado di esporre tutte le tue informazioni personali e bancarie. Vuoi imparare a individuare truffe e spam? Qui lo spiegheremo.

La nuova funzione di prevenzione di truffe e spam è attualmente disponibile nella versione beta di Il WhatsApp Per iOS, hai menzionato WabetaInfo. Attualmente, quando un contatto sconosciuto ti scrive, il suo numero appare automaticamente in alto, anche se si tratta di un account aziendale. Questo cambia con il nuovo strumento, perché se il tuo account aziendale ti invia di nuovo un messaggio, ora otterrai il nome dell’azienda invece del numero.

Perché questo è importante? Perché in questo modo sarà difficile per qualsiasi contatto impersonare un’azienda, impedendoti così di cadere in qualche tipo di frode. Quando ti converti Il WhatsApp Nella sua versione beta, nel momento in cui qualcuno ti parla dicendo che provengono da un’azienda, ora sarai in grado di dire se si tratta di una truffa semplicemente guardando in alto.

COME OTTENERE WHATSAPP BETA PER iOS

La prima cosa che dovresti fare è scaricare TestFlight nell’App Store .

. Quando lo installi, semplicemente Apri questo link per candidarti per una posizione Nella versione beta di WhatsApp per iPhone

Ora dovresti essere reindirizzato a TestFlight.

Premi accetta per ottenere il posizionamento e non ci vorrà molto per installare WhatsApp beta sul tuo cellulare.

Va notato che i partecipanti alla versione beta di iPhone su iPhone Il WhatsApp.

Come evitare che lo spam ti raggiunga

Se un account aziendale ti invia messaggi sui suoi prodotti ogni giorno, è spam.

Hai due opzioni: bloccarlo o segnalare il messaggio.

Ad ogni modo, tocca lo spam, tocca i tre punti in alto a destra e scegli uno dei due.

Hai qualche problema? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche creare la stessa applicazione dal tuo iPhone.