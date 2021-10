WhatsApp: come ritoccare le foto o inserire emoji senza uscire dall’app | tecnologia | Smartphone | Tutorial | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp È l’app preferita di molti quando si tratta di inviare foto o video ai propri contatti, indipendentemente dal paese in cui si trovano. Sebbene l’app sia piena di trucchi e funzioni, ci sono ancora quelli che non ne ottengono il massimo e smettono di ritagliare, colorare, inviare messaggi o persino emoji prima di inviarli. Se sei uno di quelli che non sanno come modificarlo e metterci anche dei filtri, te lo spiegheremo in dettaglio.

Il app di messaggistica istantanea Offre un’alternativa al non ricorrere a software di terze parti per migliorare la qualità o l’aspetto delle tue foto. Ad esempio, ci sono strumenti di disegno che dovrebbero essere attivati ​​solo nel nuovo aggiornamento WhatsApp beta 2.21.16.10 per Android, versione web e desktop.

I telefoni cellulari hanno a disposizione un ampio elenco di applicazioni specializzate in modifica foto . Molti di questi sono usati per migliorare quelli che verranno caricati su un file alimentazione Storie su Instagram o Facebook.

occupazione Il WhatsApp Puoi personalizzare o modificare le foto utilizzando gli strumenti speciali dell’app e basta sceglierne una dalla galleria e in pochi minuti puoi controllare luminosità, saturazione, aggiungere filtri, mettere adesivi o emoji su di essa.

Come attivare i filtri WhatsApp per le foto

dentro Il WhatsApp Esistono filtri che consentono di migliorare la saturazione dell’immagine, renderla in bianco e nero, evidenziare le linee e mettere a fuoco, migliorare i colori caldi, ecc.

Per aggiungere filtri a un’immagine nella galleria, procedi come segue:

Apri WhatsApp e trova la conversazione a cui la invierai.

Vai all’icona della clip nell’angolo in basso a destra.

Scegli l’opzione Foto o Immagini. La mostra si aprirà.

Dopo aver selezionato l’immagine, eseguire questi passaggi per inserire il filtro su di essa.

Vedrai una freccia che dice “Filtri”, devi spostarla in alto sullo schermo.

Scegli il filtro che preferisci e premi il pulsante verde a destra per inviare.

Se tocchi Adesivi nel menu in alto a destra, si apriranno le opzioni degli adesivi o delle emoji. (Foto: mag)

Come aggiungere altri effetti in WhatsApp

Per mettere adesivi, adesivi, testo o disegno a mano, i passaggi sono i seguenti:

Vai alla chat dove lo invierai.

Tocca l’icona della fotocamera nella casella di testo.

Scorri verso l’alto o scatta una nuova foto.

Quando hai l’immagine da ritoccare, scorri verso l’alto dove vedrai le diverse icone da modificare come adesivi o emoji.

Quando l’immagine è pronta, inviala al pulsante nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Se quello che vuoi è inserire del testo, nell’angolo in alto a destra troverai l’icona della matita, selezionala e inizia a scrivere. Lo stesso per gli emoji, che hanno anche un’immagine specifica da attivare.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo usando questo link. Lì devi solo inserire il tuo numero di telefono, così come il tuo prefisso, quindi scrivere il tuo messaggio dopo aver effettuato la tua identificazione.