WhatsApp: come si determina quale chat occupa più spazio sul telefono? | WPP | trucco | Androide | iPhone | Tutorial

Uno dei problemi più comuni che incontrano gli utenti di WhatsApp, in particolare quelli con telefoni con memoria insufficiente, è un file app La messaggistica istantanea di Meta di solito riempie la memoria interna di video, foto, musica e altri file. Cosa fai per recuperare tutto quello spazio? Qui ti presentiamo una soluzione molto semplice da implementare.

Come dettagliato da El Androide Libre, il portale tecnologico specializzato, questo problema che colpisce gli utenti di WhatsApp, siano essi Android o iPhone, aumenta se una persona è membro di uno o più gruppi, soprattutto pubblici. Questo perché, in genere, in queste chat di gruppo vengono inviati troppi file multimediali.

Per risolvere questa carenza di spazio, la maggior parte degli utenti di WhatsApp utilizza app come CCleaner e Clean Master, tra le altre app simili, che puliscono la memoria del telefono e rimuovono i file non necessari. Tuttavia, queste app possono andare storte ed eliminare foto, video o qualsiasi altro documento importante che hai salvato sul telefono.

Al momento, il modo migliore per “tenere a bada WhatsApp”, in modo che non riempia la memoria interna del proprio smartphone, è che gli utenti selezionino le conversazioni più pesanti e possano svuotarle manualmente. In questo modo non dovrai più ricorrere ad applicazioni sviluppate da terze parti e non dovrai cancellare tutte le conversazioni che hai.

Come riconoscere la chat pesante su WhatsApp?

1. Entra nelle impostazioni di WhatsApp.

2. Seleziona l’opzione “Archiviazione e dati“poi”gestione dello spazio“

3. L’applicazione ti mostrerà quanto spazio stanno occupando i file che ti sono stati inviati e vedrai anche le tue chat più grandi.

4. Dovresti inserire solo quelli che occupano più spazio e svuotarli.

Trucchi WhatsApp

Ripristina una conversazione che è stata eliminata per errore

Se elimini un file conversazione da whatsapp Immagini S Video Molto importante, poi devi sapere che esiste un trucco molto semplice che ti permetterà di riaverlo indietro. Successivamente, ti mostreremo come.

Il trucco Secret, che pochi conoscono, funziona solo se un utente WhatsApp crea un’estensione supportare subordinare Applicazione messaggio istantaneo. Se soddisfi questa condizione, sentiti libero di esaminarlo video per ulteriori dettagli.

Come si nasconde Internet?

Che ci crediate o no, c’è un file trucco Il segreto di WhatsApp, che pochi utenti conoscono, e che ti permette di nascondere”in linea‘e il’scrivereAi tuoi amici che hai come contatto nell’app di messaggistica istantanea.

Se vuoi sapere che è fantastico trucco Il segreto di WhatsApp, che ti permetterà di esserloinvisibileSentiti libero di controllare quanto segue videoche sta rapidamente diventando una tendenza nei social network, in particolare in Youtube.

Grassetto, corsivo e sottolineato

Pochi utenti di WhatsApp sanno che un file Applicazione Ti permette di mettere in grassetto, corsivo e sottolineare determinati testi, al fine di evidenziare questi messaggi e in questo modo l’altra persona sa che sono importanti.

Va notato che questa funzione è disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, non solo per gli utenti di WhatsApp Androidema anche per chi I phone. Se vuoi imparare a digitare in grassetto, corsivo o sottolineato, controlla quanto segue video.