WhatsApp | Come unire i contatti duplicati dell’applicazione | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | Applicazioni | Contatto | programma | Registrazione | nda | nnni | dati

Il WhatsApp È un’applicazione di messaggistica istantanea con più di cinque miliardi di utenti in tutto il mondo e sono obbligati a registrare il numero di altre persone fino a quando non iniziano a inviare messaggi tramite la suddetta piattaforma, tuttavia, in molte occasioni, di solito salvano di più lo stesso contatto di una volta, con Stesso numero programmato con nomi diversi, scopri come unirti a questi contatti duplicati.

Occorre sottolineare che per eseguire questo trucco non sarà necessario scaricare applicazioni aggiuntive da siti esterni, basta avere il proprio cellulare Android 10 O versioni successive con un’app Contatti aggiornata, che è l’app che viene fornita per impostazione predefinita ed è preinstallata su tutti i dispositivi mobili.

Passaggi per unire contatti duplicati in WhatsApp

Per prima cosa, assicurati di controllarlo Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store di Android.

Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store di Android. Ora apri l’app Contatti sul tuo cellulare.

Qui dovresti fare clic sull’icona dei tre punti verticali, quella nell’angolo in alto a destra.

Trova e tocca la sezione “Impostazioni” > “Organizza contatti”.

Successivamente, verrà visualizzata l’opzione “Unisci contatti duplicati”.

Infine, accetta e avrai rapidamente eliminato tutti i contatti duplicati.

Fatto, non resta che andare Il WhatsApp E premi l’icona di connessione situata nell’angolo in basso a destra, quindi nei tre punti sopra e devi premere “Aggiorna”. Poiché vedrai che non avrai più contatti duplicati, conferma le modifiche rivedendo l’elenco.

