WhatsApp | Come utilizzare nuovamente la vecchia versione di WhatsApp Web senza la modalità multidispositivo | beta | prova | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | nda | nnni | dati

È passato più di un anno da allora Il WhatsApp Ha testato la “Modalità multi-dispositivo” in tutte le versioni della sua piattaforma, il che significa che l’app mobile, WhatsApp Web e il desktop funzioneranno tutti indipendentemente dallo smartphone, quest’ultimo può essere offline, lontano dal PC, e anche spento. E non influirà sugli altri, continuerai a chattare senza intoppi.

Tuttavia, molti utenti si sono lamentati del fatto che la “Modalità multi-dispositivo” in WhatsApp Webche apri tramite un computer o laptop, ha molti fastidi come messaggi, video e foto dell’intera cronologia chat non completamente caricata, quindi questa volta ti insegneremo un trucco per tornare a utilizzare la vecchia versione di WhatsApp Ragnatela.

Passaggi per utilizzare la vecchia versione di WHATSAPP WEB

È molto facile da usare WhatsApp Web Senza “Modalità multi-dispositivo”, che si basa sui telefoni cellulari Android o iOS di Apple per continuare a funzionare. Come ricorderete, tutte le versioni beta di WhatsApp tendono ad avere dei difetti, perché si tratta di un programma che testa nuove funzioni e strumenti che l’app Meta intende aggiungere alla propria piattaforma, in questo caso “Dispositivi Multipli”; Quindi, tutto ciò che devi fare è uscire dalla versione beta seguendo questi passaggi:

Per prima cosa, apri Il WhatsApp E tocca l’icona dei tre punti verticali situata nell’angolo in alto a destra.

E tocca l’icona dei tre punti verticali situata nell’angolo in alto a destra. Verranno visualizzate diverse opzioni, tocca “Dispositivi collegati”.

Clicca qui nella sezione “Beta per diversi dispositivi”.

Infine, si aprirà una nuova finestra, fai clic su “Esci dalla versione di prova”.

Pronto, ecco fatto, sei tornato alla vecchia modalità, automaticamente il tuo account WhatsApp Web Si bloccherà e ti chiederà di scansionare il tuo codice QR per collegare il tuo account. È importante chiarire che ora dipendi dal dispositivo mobile, quindi assicurati che abbia una batteria superiore al 20%, una connessione a Internet e che non sia troppo lontano dal tuo computer o laptop.

