WhatsApp consente agli utenti di registrare messaggi vocali più volte in versione beta | Applicazioni | app | cellulare | Androide | iOS | whatsappbeta | Messico | gioco sportivo

Meta, l’azienda dietro Il WhatsAppHa rivisto di nuovo i suoi promemoria vocali. Durante la pandemia, l’invio di messaggi in questo modo è diventato così comune che è stato necessario apportare una modifica importante: d’ora in poi è possibile bloccare il pulsante di registrazione per non tenere il dito sullo schermo.

Bene, ora hanno introdotto un nuovo strumento che migliorerà l’esperienza durante la registrazione dell’audio. Come riportato dai media WaBetainfo, è stato implementato un pulsante di pausa durante la registrazione di una nota vocale.

In altre parole, puoi registrare una parte dell’audio, mettere in pausa, pensare all’idea che desideri condividere e riprendere la registrazione. In questo modo puoi evitare interruzioni dovute al rumore intorno a te o forse evitare ellissi nell’audio in cui non stai dicendo nulla.

Un nuovo strumento in acustica

La nuova funzionalità è ora disponibile nella versione beta dell’app. Il pulsante di pausa è stato ora sostituito dal pulsante di pausa e lo troverai al centro del menu in basso.

Il moderatore stesso annota un’animazione in cui mostra il processo. Noterai quando la registrazione viene messa in pausa quando la registrazione audio si interrompe, proprio come un timer.

Ascolta Dale Play su spotify E il spargitore. Segui il programma ogni domenica sulle nostre piattaforme audio disponibili.