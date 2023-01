WhatsApp: così puoi cambiare il tuo numero senza perdere le tue conversazioni | reti sociali | trucco | Spagna | Messico | Stati Uniti | Tecnica

Senza dubbio Il Whatsapp È diventata una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate negli ultimi tempi, comunemente utilizzata dagli utenti per interagire e mantenere la comunicazione condividendo informazioni e file importanti come foto, numeri, indirizzi, ecc. Nelle loro chat.

Per questo motivo l’applicazione ha una qualità che pochi utenti conoscono e che permette di cambiare il proprio numero di cellulare senza perdere conversazioni, migrando di fatto tutti i dati dal proprio account associato al numero precedente.

Come cambiare il tuo numero senza perdere le chat di WhatsApp

Prima di iniziare, è necessario effettuare un backup per proteggere le conversazioni precedenti nell’account Google Drive che hai collegato dalla cartella Impostazioni in modo da poterlo ripristinare successivamente, una volta modificato l’account.

È inoltre importante, prima della migrazione, assicurarsi che il nuovo numero di telefono possa ricevere SMS e chiamate. Oltre ad essere connesso in quel momento ad una rete attiva e ad una connessione internet stabile.

Vai al riquadro Impostazioni seleziona “chat” Seleziona l’opzione che dice “Crea un backup” Torna alle Impostazioni e seleziona “Account” Clicca dove dice “Cambia numero” Si aprirà una sezione dove dovrai inserire il vecchio e il nuovo numero. Successivamente, devi scegliere se notificare ai contatti precedenti che hai cambiato il tuo numero. Per terminare la migrazione, devi inserire un codice che l’applicazione ti invierà via SMS, una volta inserito premi “Accetta”.

In seguito potrai inserire il tuo numero di telefono per accedere al backup che hai creato in precedenza e le tue conversazioni rimarranno intatte come se nulla fosse cambiato se non con un nuovo numero di cellulare.

Se cambi anche cellulare, devi effettuare la migrazione con gli stessi passaggi dal numero precedente e poi installare WhatsApp sul nuovo dispositivo per accedere all’applicazione con il numero modificato per renderla effettiva.

GDA / El Universal / Messico