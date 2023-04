WhatsApp crea una nuova schermata iniziale

La piattaforma sostituirà le icone delle schede di navigazione e le posizionerà nella parte inferiore dello schermo. (Reuters/Dado Rovic)

Nuovo aggiornamento per Il Whatsapp Per i telefoni Android, fornirà un modo diverso di navigare con una barra in basso nella schermata iniziale.

Anche se nella versione attuale dell’applicazione puoi trovarne fino a tre Ciglia Corrispondente alle sezioni chat, paesi e chiamate, oltre a una sezione per le comunità che appare solo in alto a sinistra della schermata principale, Riprogettazione Quella proposta da WhatsApp ridistribuisce lo spazio.

In questa nuova distribuzione, i quattro Sezioni Cambiano non solo in ordine, ma hanno anche la stessa quantità di spazio sullo schermo per facilitare lo spostamento tra uno e l’altro. La nuova disposizione sarà: Chat, Comunità, Paesi e Chiamate come visto nella versione richiedere per i dispositivi iOS.

Questa nuova barra di navigazione nella schermata iniziale, proprio come nel PresentePuoi anche consentire il passaggio da una sezione all’altra facendo scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra a seconda della sezione a cui vuoi accedere.

La nuova schermata iniziale avrà icone e schede nella parte inferiore dello schermo. (WABetaInformazioni)

Oltre a modificare l’ordine e la dimensione delle schede, il schermata iniziale È ancora molto simile a quello attuale, con le icone cercare E il foro della fotocamera per le custodie fisse è in alto a destra dello schermo. D’altra parte, non influisce sulla distribuzione dei messaggi e fornisce solo un aspetto unificato tra la versione per iPhone e i telefoni cellulari Android.

Per ora, l’unico modo per accedere a questa versione della schermata principale è far parte del programma di beta test per Il Whatsapp A cui è possibile accedere tramite Google Play Store.

Sebbene non sia specificato quando sarà disponibile per il resto degli utenti, si prevede che uno dei seguenti aggiornamenti avrà accesso a questa versione. Tuttavia, questo potrebbe richiedere diverse settimane o addirittura mesi.

Una delle sue caratteristiche più pubblicizzate Il Whatsapp È la privacy che puoi dare ai miliardi di utenti che hanno almeno un account app attivo.

Per questo motivo, oltre a includere funzioni come l’autenticazione a due fattori o la crittografia end-to-end, si è deciso di incorporarne una nuova basata sulla creazione di un blocco della chat utilizzando parola d’ordine E persino scansionare le impronte digitali.

L’app funziona su uno strumento per proteggere le chat con password. (WABetaInformazioni)

Per bloccare la conversazione, dovrai inserire un file Informazione contatto o gruppo. Apparirà un pulsante per attivare lo strumento e scegliere il sistema con cui verrà sbloccata la chat.

In questo modo saranno protetti tutti i messaggi inviati e ricevuti, siano essi contenuti testuali, immagini, video o audio, che non verranno salvati automaticamente sui dispositivi. Inoltre, gli utenti potranno nascondere i propri messaggi con un maggior grado di sicurezza in una sezione aggiuntiva che avverrà tramite una sezione privata denominata Messaggi bloccati.