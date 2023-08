WhatsApp è finalmente arrivato: come inviare video in HD

L’applicazione indicherà la dimensione del file video da inviare. Preferito

Avendo incluso un’opzione per inviare immagini in alta qualità, WhatsApp Ha confermato che questo strumento sarà disponibile anche per i video, mantenendo la promessa fatta dall’app qualche settimana fa quando aveva detto che questa funzionalità sarebbe arrivata “presto”.

L’opzione è già disponibile per tutti gli utenti del mondo, quindi è importante aggiornare l’applicazione per poter usufruire di questa aggiunta, che sarà disponibile per entrambi i dispositivi. Dipartimento di controllo interno Quanto a androide.

In questo modo, la piattaforma di messaggistica non ha più solo l’opzione predefinita di comprimere i file in qualità 480p, per consentire la condivisione di contenuti con risoluzioni fino a 720pcioè, con elevata precisione.

Se hai già visto come inviare foto di alta qualità, il processo per inviare video ti sarà familiare, poiché si svolge allo stesso modo.

I passaggi da seguire sono semplici ed intuitivi, in modo che chiunque possa beneficiare della funzionalità senza grosse complicazioni. Non sarà necessario eseguire una precedente configurazione globale delle chat, ma lo strumento sarà disponibile al momento dell’invio del contenuto.

L’applicazione indicherà la dimensione del file video da inviare. (Yasser)

Ogni volta che vorrai inviare un video, la piattaforma ti chiederà se vuoi farlo in qualità standard o in HD tramite un pulsante negli strumenti di editing. Quindi può essere utilizzato:

1. Apri WhatsApp.

2. Entra nella chat a cui verrà inviato il contenuto.

3. Vai all’icona di invio video nella casella di testo, questi contenuti vengono condivisi normalmente.

4. Scegli il video.

5. Prima dell’invio, in alto, accanto agli strumenti di modifica, apparirà l’icona HD. Facendo clic su di esso si aprirà un menu per la scelta della qualità, quindi dovresti selezionare la qualità più alta.

6. Invia il contenuto alla chat.

Nell’opzione per scegliere la qualità del contenuto appariranno le informazioni sulla dimensione del file, che è importante considerare perché ciò influirà sul tempo di trasmissione, sul consumo di dati mobili e sulla memorizzazione sul dispositivo della persona che riceve il video.

Per sapere che il contenuto inviato è di alta qualità, WhatsApp Verrà visualizzato un poster HD in uno degli angoli.

Applicazione di messaggistica Ha sottolineato che il formato che continuerà per impostazione predefinita è il formato di qualità standard in modo che la spedizione sia più rapida e ci sia un minor consumo di risorse.

Se ricevi contenuti HD e non disponi della connessione necessaria per scaricarli, la risoluzione inferiore potrebbe essere mantenuta per la visualizzazione o aggiornata a HD.

L’applicazione indicherà la dimensione del file video da inviare. (non aprire)

WhatsApp Svelata una nuova funzionalità che promette di cambiare il modo in cui interagiamo nei gruppi. L’applicazione rivoluziona la dinamica dei gruppi permettendoti di crearli senza dover assegnare loro un nome specifico.

La funzione consente agli utenti Crea gruppi senza dargli un nome specifico al momento della sua creazione. Ciò elimina la necessità di pensare a un titolo adatto per questa chat di gruppo o di scegliere un indirizzo generico che possa essere duplicato nell’elenco delle chat. I gruppi saranno invece identificati dai nomi dei membri.

Sebbene questo strumento presenti alcune limitazioni. A differenza dei gruppi tradizionali, che possono contenere fino a 1.024 partecipanti, i gruppi senza nome sono limitati a un massimo di sei persone. L’idea alla base di questa limitazione è quella di mantenere questi spazi più piccoli e più intimi, riservati a conversazioni ravvicinate o eventi specifici.

Il modo in cui ciascun membro salva i contatti sul proprio telefono determinerà il modo in cui verrà visualizzato il nome del gruppo. Ciò aggiunge più personalizzazione alla chat.