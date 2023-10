WhatsApp eliminerà gli account dal 31 ottobre per questo motivo: come possiamo prevenirlo?

WhatsApp sta apportando una serie di modifiche che hanno sollevato enormi domande da parte degli utenti, e alcuni non potranno nemmeno usufruire di alcune opzioni del sistema a causa di alcuni errori commessi dalla società di messaggistica e di essere stati puniti per questo.

Potresti perdere il tuo account se WhatsApp scopre che stai utilizzando applicazioni modificate, come: “WhatsApp Plus”, “WhatsApp Fouad”, “GBWhatsApp” e altre.

Pubblicare false promozioni fa parte di ciò che potrebbe farti perdere il tuo account, poiché questo tipo di messaggi vengono diffusi dai criminali informatici, che tentano di inviare le loro truffe in massa tramite WhatsApp. L’obiettivo è farti credere di aver vinto un premio o una somma di denaro, con lo scopo di farti seguire una serie di passaggi, tra cui l’installazione di un’applicazione che contiene un pericoloso virus dannoso che inserirà le tue informazioni personali e persino i dettagli bancari a rischio.

Oppure, se sei una delle persone che condivide solo disinformazione che produce caos, paranoia e persino minacce, puoi anche essere punito non solo temporaneamente, ma ovviamente per sempre, a condizione che gli utenti segnalino il messaggio che hai inviato.

La prima cosa che devi sapere è che non è affatto male, anzi, ti farà ricordare diverse cose

Il punto verde appare su WhatsApp quando contrassegni una conversazione come non letta.

Ciò significa che se l’hai aperto e non hai prestato molta attenzione alla conversazione, puoi contrassegnarlo con un punto verde.

Per attivare questo codice è sufficiente fare clic su una o più chat. Quindi tocca i tre punti nell’angolo in alto. Ci sarà un’opzione che dice “Segna come non letto”. Nel caso in cui hai commesso un errore e vuoi nasconderlo, la verità è molto semplice.

Tutto quello che devi fare è entrare nella conversazione e il punto verde scomparirà completamente.