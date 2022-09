WhatsApp fa un trucco in modo da poter trovare facilmente qualsiasi messaggio

Il WhatsApp Sta sviluppando una nuova funzionalità che, quando disponibile, consentirà agli utenti di app di messaggistica istantanea Cerca i messaggi in base a quando sono stati inviati. Qualcosa che consenta a questo tipo di consulenza di essere più semplice e confortevole per gli utenti di Internet.

Il portale specializzato WABetaInfo, noto per la condivisione di informazioni sulle novità su cui l'”app” è in versione beta, ha annunciato a giugno 2020 che WhatsApp stava lavorando a questo strumento che alla fine è stato ignorato dall’azienda. Ora, questo spazio ha confermato che la rete di messaggistica istantanea Riprendi lo sviluppo del lavoro.

🔍 WhatsApp sta testando la funzione di ricerca per data! La funzionalità è in fase di sviluppo e sarà disponibile in futuro.https://t.co/jdgGHOPGQF – WABetaInfo (WABetaInfo) 11 giugno 2020

Grazie a questo strumento, l’utente sarà effettivamente in grado di cercare un messaggio entro la data in cui è stato inviato per velocizzare il processo. La nuova funzione verrà mostrata all’utente con l’interno Icona del calendario che permetterà di impostare il giornoE il mese e l’anno per specificare la ricerca, in questo modo vengono visualizzati solo i risultati corrispondenti al giorno specificato.

Gli utenti possono usarlo Carriere Ad esempio, per trovare il primo messaggio che è stato scambiato con qualcuno. Per svolgere tale compito, gli interessati dovranno comunque rivolgersi a strumenti di terze parti che velocizzino il processo.

I media hanno scoperto questa funzione, che è in fase di sviluppo, nella versione 22.0.19.73 della beta di WhatsApp per iOS sotto TestFlight. Finora, Non si sa quando sarà disponibile per la maggior parte degli utentiAnche se quando lo farà, dovrebbe arrivare contemporaneamente su dispositivi iOS e Android.