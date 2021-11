WhatsApp ha annunciato le sue modifiche per il 2022 – notizie di tecnologia – tecnologia

App di messaggistica Il WhatsApp Otterrete l’innovazione 2022. Infatti, nei giorni scorsi abbiamo visto alcune novità, come la possibilità di creare adesivi dalla versione web.

In questo senso, secondo le informazioni sul portale “WABetaInfo”, il team Meta . sta lavorando Nuovi lavoriSebbene alcuni di essi siano ancora in fase di sviluppo, si ritiene che inizieranno ad essere implementati l’anno prossimo.

Connessione a più dispositivi: L’applicazione ha recentemente lanciato il servizio di multiconnessione, attraverso il quale l’utente può connettere il proprio account su un massimo di quattro dispositivi diversi contemporaneamente, anche senza connessione internet. Questa funzione è ora disponibile per gli utenti beta.

Nascondi l’ultimo contatto per contatti specifici: Secondo il suddetto portale, Meta aggiorna le impostazioni sulla privacy, quindi chi può scegliere chi può vedere alcuni dati come l’ultima connessione e l’immagine del profilo.

Limite di tempo per l’eliminazione di un messaggio: Finora chiunque può eliminare un messaggio inviato entro 7 minuti, ma con il cambiamento che Meta sta sviluppando, sta cercando di espandere tale limite.

bobine di Instagram: Mentre è vero che i video possono essere riprodotti negli stati, l’app funziona in modo che i rulli di Instagram possano essere visualizzati direttamente su WhatsApp.

Possibilità di leggere più tardi– Le chat archiviate verranno modificate per essere lette in seguito. Secondo WABetaInfo, le conversazioni salvate per essere lette in seguito rimarranno in una sorta di cartella che apparirà nella parte superiore della chat, ma una volta arrivata, non si riceveranno più notifiche da quel contatto.

Comunità: Sono come i gruppi, solo che in questo caso gli amministratori hanno più controllo sulla conversazione e potranno creare dei sottogruppi al loro interno.

