WhatsApp ha introdotto la sua nuova funzionalità per i gruppi

WhatsApp ha recentemente introdotto le modifiche sviluppate nel suo ultimo aggiornamento, che evidenzia l’aumento della condivisione di gruppo e del caricamento di file di grandi dimensioni.

Nei mesi scorsi, l’azienda ha annunciato che aumenterà il numero di contatti che possono partecipare e li aggiungerà a un gruppo. Ora questa è diventata una realtà, poiché consentirà di includere fino a 512 partecipanti per gruppo.

Allo stesso modo, ha apportato miglioramenti alla sua app di messaggistica, che consente già di caricare file fino a 2 GB da condividere tramite chat; Questo si unisce all’arrivo di reazioni ai messaggi con emoji.

La società tecnologica ha iniziato i test in Argentina alla fine di marzo, Ciò ha consentito agli utenti in quel paese di inviare e ricevere file fino a 2 GB, un salto dal limite di 100 MB in quel momento.

Due settimane dopo, Meta ha condiviso il suo lavoro in quelle che ha chiamato le comunità e, inoltre, la sua intenzione di estendere l’estensione del limite di file al resto degli utenti nelle prossime notizie dei gruppi.

I gruppi consentono già a partire da questo giovedì di inviare e ricevere file fino a 2 GB alla volta“Con la crittografia end-to-end protetta”, ha sottolineato la società in una dichiarazione, riteneva anche che “sarebbe stato di grande aiuto per migliorare la collaborazione tra piccole imprese e gruppi scolastici”.

Un’altra novità in arrivo nelle chat di gruppo sono le reazioni ai messaggi, la cui attuazione giovedì propone il CEO di Meta, Mark Zuckerberg. Questa funzione ti consente di esprimere tramite emoji ciò che stai rispondendo a un particolare messaggio ed è disponibile nell’ultima versione dell’applicazione.

WhatsApp ha integrato l’interazione con le emoji

Mark Zuckerberg ha annunciato su Facebook (un social network Meta) che i suoi utenti avranno ora la possibilità di rispondere ai messaggi con emoji.

Questa nuova funzionalità sarà implementata da giovedì 5 maggio.

Le opzioni verranno visualizzate sopra il testo, una volta tenuto premuto il messaggio.

Le reazioni sono state ridotte, per ora, a un elenco di sei emoji: me Come, cuore, sorriso, meraviglia, tristezza e simbolo di preghiera. Zuckerberg ha sottolineato che “ce ne saranno altre presto”.

Questa nuova funzionalità era in fase di sviluppo ed è stata introdotta a marzo in versione beta. proprio adesso, Si prevede che sarà disponibile per tutti gli utenti mobili insieme a un nuovo aggiornamento.

WhatsApp: nuovissime emoji che conterrà l'”app”.

WhatsApp è il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo, ha già superato i 5.000 milioni di download e quasi 2.000 utenti in tutto il mondo.

Ecco perché l’azienda sta lavorando per implementare funzioni per i suoi utenti, Come con i nuovi emoji completi che possono essere utilizzati sulla popolare piattaforma.

Ci sono un totale di 107 emoji inclusi nell’applicazione, tra cui ci sono variazioni dello stesso simbolo, ma con colori e sfumature diverse.

Di tutti questi, ne spiccano sei, ovvero: Volto sorridente che si scioglie, viso con la bocca coperta dalla mano, occhi coperti dalle mani, saluto militare (mano aperta sulla fronte), viso trasparente e occhi pieni di commozione.

Ma c’erano altre cose che hanno suscitato polemiche, tra queste: l’uomo incinta, le mani che formano un cuore, un bicchiere d’acqua versato e una faccia che si scioglie.

Coloro che desiderano avere l’elenco aggiornato degli emoji in WhatsApp, Dovrebbero avere la versione 2.22.8.79, che può essere scaricata da Android App Store, Google Play Store, iPhone App Store o iOS AppStore.

D’altra parte, la piattaforma ha anche notificato che per continuare a prendersi cura della privacy degli utenti, cancellerà automaticamente i file inviati e Vengono ricevuti in conversazioni temporanee, come foto o video, per garantire la privacy in tali conversazioni.

