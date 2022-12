WhatsApp ha lanciato il suo Selfie, con 36 modelli di adesivi

L’azienda sta lavorando da mesi su questo formato e sta effettuando i suoi test attraverso le versioni Android e iOS.

Meta questo mercoledì ha lanciato avatar personalizzati su WhatsApp, che ora possono essere inviati e ricevuti sotto forma di “adesivi” — per un totale di 36 moduli creati dall’avatar– Sia nelle chat di gruppo che individuali o da utilizzare come immagine del profilo.

I meta avatar sono caratteri predefiniti personalizzabili simili a Bitmoji Da Snapchat o memoji Da Apple, e d’ora in poi possono essere utilizzati su tutte le piattaforme Meta.

L’azienda lavora da mesi a questo formato per WhatsApp e sta effettuando i relativi test attraverso le versioni Android, disponibili da ottobre, e iOS, pubblicate pochi giorni dopo.

Come indicato da WhatsApp sul proprio blog, gli utenti potranno creare il proprio avatar utilizzando un file Varietà di caratteristiche che consente la combinazione di “varie acconciature, tratti del viso e abbigliamento”.

Una volta creato l’avatar, da esso verranno creati 36 “adesivi”, che riflettono diverse emozioni e azioni (Sorridere, battere le mani, mandare un bacio, ecc..). Può essere inviato a chat individuali e di gruppo.

Avatar può anche essere usato come immagine del profilo della piattaforma, Simula una copia digitale dell’utente. Inoltre, WhatsApp ha confermato che continuerà a includere aggiornamenti di stile, come illuminazione, ombre e texture dell’acconciatura per migliorare l’avatar.

In questo modo, il servizio di messaggistica mira a fornire all’utente Un modo “veloce e divertente” per connettersi con i tuoi amici e familiari, nonché uno strumento per trasmettere sentimenti in un altro modo. È anche eccellente per preservare la tua privacy, in quanto ti rappresenta senza dover includere la tua foto.

L’implementazione degli avatar fa parte dell’interesse di Meta nello sviluppo del metaverso. Inoltre, l’azienda ha introdotto sviluppi come l’usabilità Dei tridimensionali (3D) In alcune delle sue applicazioni come Facebook.