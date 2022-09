WhatsApp: il modo semplice per registrare una chiamata nell’app | trucco | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | Androide | vagare | nda | nnni | tecnologia

Il WhatsApp È costantemente aggiornato su tutti i telefoni cellulari del mondo per darti accesso a nuovi strumenti, funzioni e persino emoji che aiutano a rendere più piacevoli le conversazioni con i membri della famiglia o con i dipendenti dell’azienda. Inoltre, è uno strumento importante per effettuare chiamate o videochiamate per coordinare attività o vendere un prodotto.

Tuttavia, molte volte quando vogliamo registrare un’intervista importante o una conversazione audio, ci rivolgiamo sempre al megafono. Affinché ciò non accada, qui ti forniremo tutti i passaggi per poter ottenere una registrazione della tua comunicazione Il WhatsApp. Ricorda sempre di dire all’altra persona che lo stai facendo.

Come registrare una chiamata WhatsApp

Ricorda che dovresti sempre informare l’altra persona che la tua chiamata WhatsApp è stata registrata per evitare azioni legali in futuro.

La prima cosa sarà accedere a Google Play dal tuo cellulare Android.

Cerca l’app Cube ARC. Se non riesci a trovarlo, puoi continuare con questo Collegamento .

. Dagli le autorizzazioni corrispondenti in modo che possa accedere alla tua posizione e alle tue chiamate.

Sebbene esista una versione a pagamento, quella che utilizzerai gratuitamente può memorizzare solo un certo numero di chiamate.

Questa è l’applicazione che ti permette di registrare le chiamate WhatsApp gratuitamente. (Foto: Mag – Rommel Yupanke)