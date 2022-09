WhatsApp: Il nuovo aggiornamento porterà modifiche nella sezione privacy | cellulare | Applicazioni | Applicazioni | Telefoni cellulari | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Lo ha annunciato nelle ultime ore Il WhatsApp È in lavorazione un aggiornamento che modificherà i dettagli nella sezione privacy. L’obiettivo è che gli utenti abbiano un accesso più facile a tali informazioni e al modo in cui desiderano gestire il proprio account a questo proposito, perché ha molte opzioni importanti.

Grazie all’espansione che ha vissuto negli ultimi anni, e che continua ancora oggi, il servizio di meta messaggistica è uno strumento di comunicazione essenziale nel mondo.

In questo contesto vengono costantemente rilasciati aggiornamenti, patch e modifiche con l’idea di migliorare le prestazioni della piattaforma e l’esperienza di chi la utilizza.

Proprio come sono spesso noti nuovi strumenti, Ci sono anche piccole modifiche volte a migliorare l’accessibilità.

Questo è ciò che accade nella versione versione beta di Android 2.22.20.4. Lì, puoi vederlo WhatsApp ha scelto un nuovo modo per introdurre la sezione privacy all’interno delle impostazioni dell’applicazione.

Attualmente, quando accedi alle Impostazioni, ci sono sei sezioni: Account, Conversazioni, Notifiche, Archiviazione, Dati, Guida e Invita amici. Ognuno di essi riunisce diverse sottosezioni all’interno.

Chiacchierare Si concentra su tutto all’interno delle conversazioni, mentre le notifiche Include il modo in cui un telefono cellulare notifica l’arrivo di un messaggio nelle conversazioni individuali e nei gruppi.

D’altra parte, archiviazione e dati Si concentra sui download in-app; aiuta Offre risorse per potenziali problemi che emergono nell’uso del servizio e il resto consiste nell’invitare i contatti dell’agenda ad aderire.

Finora, per rivedere o modificare qualsiasi configurazione relativa alla privacy e alla sicurezza, devi andare alla sezione Account. Per fare un esempio, questo include le decisioni sulla protezione dell’immagine del profilo, lo stato e l’ultimo contatto. Questo verrà modificato in un futuro aggiornamento.

A partire dalla data di modifica di cui sopra, Tutto ciò che riguarda la privacy avrà una sua sezioneSecondo WABetainfo.

in questo modo, Tutto ciò che è attualmente nella sottosezione sulla privacy si troverà in questa nuova sezione e l’account verrà lasciato con ciò che indica gli avvisi di sicurezza e il cambio di numero.

WhatsApp non ha detto specificamente il motivo del cambiamento, ma Forse si tratta di un accesso più facile a una serie di opzioni importanti per gli utenti.

La notizia fa parte di un’ampia serie di notizie emerse questa settimana. Nei giorni scorsi è stato segnalato L’app aggiungerà i sondaggi In modo che alcuni utenti possano commentare e fornire feedback Informazioni sul servizio e sulle nuove funzionalità implementate.

D’altra parte, sono sorte polemiche in giro Un’altra modifica relativa agli amministratori di gruppo. A breve termine, tutti saranno in grado di eliminare i messaggi di qualsiasi membro della chat e non solo i propri.

GDA / Nazione / Argentina