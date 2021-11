WhatsApp | Il trucco definitivo per scoprire se qualcuno ti ha aggiunto alla sua lista di contatti | Applicazioni | trucco | Tutorial | Smartphone | tecnologia | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

molti utenti Il WhatsApp Sono curiosi di sapere se una o più persone li hanno aggiunti alla loro lista contatti, perché non basta vedere solo l’immagine del profilo di qualcuno, ma anche altri importanti fattori che confermano davvero che hanno prenotato il tuo numero.

Quando scrivi a un utente per la prima volta Il WhatsAppPotresti aver configurato il tuo account in modo che solo la tua immagine del profilo, le informazioni e l’ora dell’ultimo contatto vengano mostrate dai tuoi contatti, ecco perché dopo aver aggiunto te stesso puoi solo stimare i suddetti dati personali.

Tuttavia, può accadere il contrario, significa che le informazioni di cui sopra sono configurate per essere visualizzate da tutti, comprese le persone che non sono registrate nel loro elenco di contatti. Quindi, guardando la sua immagine del profilo non è sicuro al 100% che ti abbia aggiunto.

Come fai a sapere se sei stato aggiunto a WhatsApp?

Il metodo più affidabile e sicuro al 100% è utilizzare lo strumento “Nuova diffusione”.

Per prima cosa, dovrai aggiungere al contatto quello che vuoi sapere se hanno preso un appuntamento per te o meno.

poi apri Il WhatsApp Fare clic sui tre punti verticali nell’angolo in alto a destra.

Ora si aprirà l’elenco dei contatti Il WhatsApp . Per utilizzare la funzione è necessario scegliere almeno due contatti.

Quindi torna alla scheda Chat in Il WhatsApp Viene visualizzata una nuova chat che assomiglia a un gruppo ma è l’elenco di trasmissione che hai creato.

Se vedi “Leggi da” con due popcorn blu, “Consegnato a” e le due destinazioni di contatto che hai scelto, queste persone ti hanno aggiunto.

Altrimenti, se non appare nulla in “Letto da” e “Consegnato a”, potrebbe significare una cosa, che gli utenti stanno trovando i dati non funzionanti, tuttavia, se qualcosa appare ancora dopo ore o giorni, significa che non l’hai aggiunto .

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo con questo Collegamento. Lì devi solo inserire il tuo numero di telefono, così come il tuo prefisso, quindi scrivere il tuo messaggio dopo aver effettuato la tua identificazione.