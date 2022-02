WhatsApp | Il trucco per attivare la “cámara secreta” dell’app e del cuándo tienes que utilizarla | Trucco | Tecnologia | Esercitazione | Applicazioni | Smartphone | Androide | nda | nnni | DEPOR-PLAY

WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea que posee una gran cantidad de trucos y misterios que la mayoría de los usuarios todavía no conocen, pues uno de ellos te permite habilitar la “cámara ocultiv” ¿ cuent aplicatier cúríla? una continuazione te enseñaremos todos los pasos a detalle.

È importante chiarire que la “cámara secreta” de WhatsApp Solo puedes activarla si cuenta con un dispositivo mobile con sistema operativo Android, in terminales iPhone no funciona, asimismo, a diferencia de otros trucos, para este no tendrás que descargar programas o softwares externos, most sabiendo los te pas.

CÓMO ACTIVAR LA “CÁMARA SECRETA” DE WHATSAPP

Primero, ingresa sul Google Play Store e consultalo WhatsApp nessuna tenga attualizzazione pendientes.

nessuna tenga attualizzazione pendientes. Ora, dirígete a la pantalla principal de tu celular y pulsa por unos segundos sobre un espacio vacío, espera que aparezcan las páginas que tiene el equipo y en la parte lower vas a ver diferentes opciones.

Escoge la que dice “Widget”.

Estos son todos los widgets que tienes disponible en tu smartphone, busca y presiona el ícono de la cámara con el logo de WhatsApp .

. Finalmente, Android per iniziare a leggere la “Cámara oculta” dell’applicazione, toca en el botón de “Añadir”.

Los pasos para activar la “cámara secreta” di WhatsApp (Foto: GEC)

Listo, el atajo que acabas de crear es muy útil cuando quieres publicar rápidamente un estado de WhatsApp o deseas enviarle una foto o video a alguien, pues ya no tendrás que ingresar a la app, tocar la pestaña de “Estados”, presionar el ícono de la cámara y por último capturar el momento que quieras. Il widget di Android ti aiuta a semplificare i passaggi in un solo.

Come pubblicare video in grandi quantità e negli stati di WhatsApp

Scarica l’applicazione per la denominazione Android “ Scarica video completo e scaricatore per WhatsApp ”, può essere acquistato dal Google Play Store.

”, può essere acquistato dal Google Play Store. Ábrela y deberás otorgarle los permisos necesarios per l’accesso alla galleria di fotos.

Posteriormente, pulsa en el botón “Carica stato”.

In questo momento seleziona il video largo que deseas subir en tus “Estados” de WhatsApp .

. Se abrirá l’app de mensajería y te preguntará en dónde en deseas compartir el video, por lo que debes elegir “Stados”.

Por último, tu video de larga duración ya estará puesto en tus Estados de WhatsApp sin ningun corte.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necessità di rapporto? Si tiene algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: [email protected] o [email protected] También puedes hacer la mia richiesta di iPhone per il medio del servizio esclusivo per iOS.