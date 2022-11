WhatsApp implementerà un blocco della password per impedire l’accesso non autorizzato nella versione desktop

Madrid, 21 novembre (Portaltic/EP) –

Il Whatsapp Funziona su una funzionalità incentrata sulla sicurezza che visualizza una schermata di blocco e richiede all’utente di inserire una password per accedere all’interfaccia dell’app Versione desktop.

Attualmente, questo sistema di messaggistica ha una sezione in cui vengono visualizzate le informazioni sui dispositivi. associato al profilo utenteovvero quello in cui si è effettuato l’accesso con detto account.

Da questa sezione, disponibile nell’elenco, l’utente può vedere su quali computer era attivo il suddetto account e l’ora dell’ultima connessione. Puoi farlo anche tu Disconnessione remota in ciascuno di essi.

L’azienda sta ora sviluppando una nuova funzionalità incentrata sulla privacy che servirà come misura di sicurezza aggiuntiva per proteggere l’app da accessi non autorizzati quando Non usano i loro dispositivi.

Ho potuto anche verificare WABetaInfoLa società sta lavorando all’opzione di blocco, che inizierà a testare in un futuro aggiornamento di WhatsApp Desktop con una versione beta. Questo sistema Schermo incluso Mostra l’immagine del profilo dell’account, il tuo nome utente e un campo di testo per Inserisci la password, Apparirà ogni volta che l’app viene aperta.

In linea di principio, questo schema di blocco è facoltativo e la chiave non sarà condivisa con l’applicazione, ma piuttosto Verrà salvato localmente Sul dispositivo su cui è installato WhatsApp Desktop. Pertanto, se la password viene persa, è necessario disconnettersi dall’applicazione e accedere nuovamente a questa “applicazione” per computer, avendo precedentemente collegato il dispositivo a QR Code.

Questo portale ha indicato che questa funzione è disponibile su Android e iOS al momento in fase di sviluppo per desktop, Quindi la versione finale potrebbe contenere nuovi elementi nell’interfaccia di blocco. Allo stesso modo, WhatsApp può anche implementare una funzione che consente agli utenti di bloccare queste funzioni Mac che utilizzano Touch ID.