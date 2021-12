WhatsApp | In questo modo tutti i contenuti della chat scompaiono senza cancellare la conversazione | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | virale | Tutorial | computer | Android | iOS | Mac | Finestre | trucco | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp Aggiungendo gradualmente vari strumenti nella sua app mobile, per browser e desktop, perché uno di questi ti consente di nascondere tutto il contenuto di qualsiasi chat di gruppo o individuale, inclusi testi, immagini, video, audio, documenti, ecc., ma senza il necessità di eliminare la chat è possibile? Qui lo spiegheremo.

È importante chiarire che questo trucco è disponibile per telefoni cellulari Android e iOS, tablet, WhatsApp Web E il desktop, allo stesso modo, il processo non consiste nel fare clic e selezionare su ogni messaggio che hai inviato o ricevuto in una particolare conversazione, questo può richiedere molto tempo, soprattutto se si tratta di una conversazione in cui hai parlato per diversi giorni dalla mattina stasera.

Quando apri i file Il WhatsApp Da cellulare, premi per qualche secondo su una conversazione fino a quando non viene evidenziata e poi fai tap sull’icona del cestino che compare in alto, eliminerai tutte le chat con quel contatto dalla scheda Chat, invece, usando questo trucco che ti ti insegnerà di seguito il contenuto scomparirà e non la conversazione, e rimarrà al suo posto ma vuoto.

Come nascondere il contenuto di una conversazione senza eliminare la conversazione

al cellulare

Innanzitutto, assicurati che WhatsApp non abbia aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store.

Successivamente, apri l’applicazione, inserisci una conversazione e tocca i tre punti verticali situati nell’angolo in alto a destra.

Verranno visualizzate diverse opzioni, premere “Altro”.

Infine, scegli Chat vuota.

Come puoi vedere il contenuto della conversazione e non la chat è scomparso e rimane dov’è.

e il computer

Aprire WhatsApp Web Scansiona il codice QR per collegare il tuo account.

Scansiona il codice QR per collegare il tuo account. Quindi inserisci una conversazione.

Clicca sui tre puntini in alto a destra.

Infine, fai clic sull’opzione “Svuota messaggi”.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.