WhatsApp introduce l’animazione di feedback nella versione beta | Applicazioni | app | cellulare | Androide | iOS | Messico | gioco sportivo

Il WhatsApp Ha sempre più strumenti per migliorare l’esperienza dell’utente. Attraverso la versione beta, la community viene a conoscenza di tutto ciò che arriverà nelle prossime patch. Ad esempio, il sistema di login indipendente tra dispositivi ha attraversato una lunga fase di test e ha già iniziato a raggiungere diversi dispositivi mobili.

Un altro post che è stato discusso in questi giorni è il feedback. Meta, l’azienda dietro lo sviluppo, vuole che le sue app siano simili o complementari in qualche modo.

In Facebook Messenger abbiamo già un feedback. Tieni semplicemente premuta una bolla nella chat per visualizzare l’elenco delle reazioni e incollare un’emoji nel mezzo della conversazione.

Ecco come sarebbero le reazioni di WhatsApp

Questo stesso strumento sta arrivando su WhatsApp e grazie ai report WaBetainfo possiamo imparare come realizzare l’animazione. Quando premiamo a lungo su un messaggio, verrà selezionato come testo.

Normalmente, vedrai il menu Rispondi o Copia, ma questa volta vedrai fino a cinque emoji predefiniti in alto per poter rispondere. Posizionando il cuore o la mano su di esso, cadrà in basso a destra della bolla.

Va notato che le reazioni sono ancora in evoluzione. Possono ricevere modifiche nei giorni successivi e possono avere versioni diverse a seconda della piattaforma su cui stiamo utilizzando l’app: Android, iOS, WhatsApp Web o app Windows.

