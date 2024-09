WhatsApp lancia un’opzione per bloccare i messaggi provenienti da numeri sconosciuti

Era solo questione di tempo, ma speriamo comunque che non sia così abbondante. Le chiamate indesiderate, provenienti da aziende, servizi, ecc., sono diventate un’epidemia e i messaggi su WhatsApp sono iniziati rapidamente non appena hanno avuto il nostro numero di telefono. E sempre da numeri sconosciuti. Il problema è che non importa se decidiamo di bloccare il contatto, apparirà sempre un altro numero che invia lo stesso messaggio. Ora WhatsApp ti consentirà di evitarlo.

L’idea è semplice. Nell’ultimo aggiornamento disponibile per gli utenti della versione beta dell’applicazione WhatsApp per Android, si è scoperto che l’applicazione funziona sulla funzione di blocco dei messaggi provenienti da account sconosciuti. Questo lavoro Ti consentirà di bloccare automaticamente i messaggi in arrivo Da account sconosciuti se superano una certa dimensione, proteggendoci da comunicazioni indesiderate o potenzialmente dannose.

Come puoi vedere nello screenshot, puoi esplorare la nuova funzionalità di sicurezza per bloccare grandi quantità di messaggi sconosciuti direttamente tramite le impostazioni dell’app. Per abilitare questa opzione, devi andare su Impostazioni sulla privacy nella sezione avanzataÈ disponibile la nuova opzione per bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti.

L’opzione apparirà nella sezione Impostazioni avanzate com com

Una volta abilitata questa funzione I messaggi provenienti da account sconosciuti verranno automaticamente bloccati Se viene rilevato che è stato inviato più volte, offre agli utenti una migliore protezione contro le comunicazioni indesiderate.

È importante notare che questa funzione non blocca tutti i messaggi sconosciuti quando viene attivata. Si rivolge invece specificamente agli account che inviano un numero insolitamente elevato di messaggi in un breve periodo. Questo Garantisce che gli utenti continuino a ricevere messaggi importanti da contatti sconosciutiproteggendo al contempo le prestazioni del tuo dispositivo prevenendo il sovraccarico di spam.

L’algoritmo terrà traccia delle tariffe dei messaggi provenienti da account sconosciuti e Il blocco verrà rimosso automaticamente quando la dimensione del messaggio tornerà normale. Di conseguenza, gli utenti non bloccano in modo permanente tutti i contatti sconosciuti, ma solo quelli coinvolti in attività sospette.

La cosa interessante è questa L’applicazione stessa consiglierà all’utente di abilitare questa funzione Se rileva che stai ricevendo un numero elevato di messaggi da account sconosciuti, ciò aiuta a proteggerti da potenziali tentativi di spam o phishing.