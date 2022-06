WhatsApp: Le due novità della versione desktop di Windows UWP | bersaglio | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Le funzionalità di registrazione una tantum di foto e messaggi vocali fanno parte della nuova versione di WhatsApp UWP, come viene solitamente chiamata. In questo modo, Meta cerca di renderlo più simile all’applicazione mobile in termini di versatilità.

Versione desktop di Il WhatsApp per Windows UWP È stato creato da zero per questa piattaforma, con l’intenzione di adattarne il design. Poiché è relativamente nuovo, non ha tutte le caratteristiche della sua controparte mobile, quindi viene implementato poco a poco. La versione 2.2221.4.0 aggiunge entrambe le funzioni per l’utilizzo sui computer.

Registrazione di messaggi vocali È uno degli strumenti più utilizzati dagli utenti Il WhatsApp. Con la sua facilità d’uso e la qualità del suono, è un’opzione che molti usano per evitare di scrivere troppe righe, soprattutto quando non hanno molto tempo o sono in movimento. L’aggiornamento include già un codice per avviare subito le registrazioni.

per questa parte, Immagini che puoi vedere solo una volta Aiutano a proteggere le informazioni che le persone condividono. Evitando di salvare nella galleria dei destinatari e avvisando il mittente se qualcuno ne fa uno screenshot, l’utente ha un maggiore controllo su ciò che viene fatto con le foto che invia. Ora puoi decidere se inviare l’immagine con questa funzionalità o nel modo classico.

L’integrazione degli adesivi nella nuova versione del gioco è già stata annunciata. whatsapp su, che sono anche ampiamente utilizzati dalle persone. Queste funzionalità aiutano a rendere più flessibili i messaggi inviati dal desktop e non perdono le funzionalità della classica applicazione utilizzata sui dispositivi mobili. A poco a poco, ingegneri Obiettivo Metteranno tutti gli strumenti dell’applicazione in questa versione desktop.