WhatsApp LLC | Cosa significa | Cos’è quello? Applicazioni | Scarica | 2021 | Smartphone | Google Play | Negozio iOS | nda | nnni | dati

Il WhatsApp Indubbiamente, è un’applicazione in cui a molti piace parlare e persino condividere foto e video, ma non è l’unica cosa, perché l’applicazione contiene una varietà di dettagli che causano qualche dubbio negli utenti. Questo è il caso dell’iscrizione denominata WhatsApp LLC . Che cos’è e perché genera impressioni per più persone? Qui te lo diciamo.

Come sai, se accedi a WhatsApp Business, l’applicazione sarà in grado di chattare con i tuoi contatti nel caso in cui tu abbia un’attività, e vai alle impostazioni e alle informazioni dell’applicazione, lì noterai la parola WhatsApp LLC . anche in app google NS Negozio iOS Quando si aggiorna l’applicazione.

Che cos’è una LLC WHATSAPP e perché la rende così sorprendente?

attraverso la pagina Il WhatsApp L’app che ora appartiene alla Meta afferma: “WhatsApp LLC è l’entità contraente che ti fornisce i nostri servizi commerciali, a meno che tu non sia in un paese dello Spazio economico europeo o in qualsiasi altro paese o territorio incluso in quella regione (“Regione europea”), nel qual caso sarai WhatsApp Ireland Limited Entità contraente che fornisce i nostri servizi commerciali all’utente (collettivamente, “WhatsApp”, “nostro”, “nostro” o “noi”).

Nel Google Play Store o nell’iOS Store, puoi anche vedere la parola WhatsApp LLC. Cos’è quello? Te lo spieghiamo noi. (Foto: mag)

Dichiara inoltre che WhatsApp offre i propri servizi aziendali solo per uso commerciale o commerciale. Ma aggiunge anche che le tue conversazioni saranno sempre crittografate end-to-end, costringendo chiunque a vedere le tue conversazioni o ciò che condividi.

Infine sottolinea Quando scarichi o utilizzi applicazioni, programmi, funzioni, servizi e interfacce di programmazione delle applicazioni (API) di WhatsApp progettati e sviluppati per le aziende (“Servizi aziendali”), tu e la società o società che sei autorizzato a rappresentare (“Tu”, “Tu ” o “Azienda”) accettano i Termini di servizio I presenti Termini di WhatsApp Business, nonché tutti gli altri termini, politiche e documenti applicabili (collettivamente, i “Termini di contratto”).

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo con questo Collegamento.