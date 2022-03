WhatsApp ora ti consente di nascondere l’ultimo tempo di connessione a persone specifiche

Grazie a questa nuova funzione, potrai impedire ad alcuni tuoi contatti di vedere l’ora dell’ultima connessione.

Il WhatsAppIl client di messaggistica più popolare di oggi con Più di 2000 milioni di utenti attivi mensilicontinua a migliorare la propria piattaforma con nuove funzioni con l’obiettivo Resta al passo con il tuo più grande concorrenteE il cavoChe lo supera in questo reparto.

poi Attiva il tuo nuovo lettore di memo vocaliOra WhatsApp consente anche a te Nascondi il tuo ultimo tempo di connessione a persone specifiche.

Scegli quale dei tuoi contatti WhatsApp può vedere l’ora dell’ultima connessione e quali no

Come ci dicono i ragazzi dei media specializzati WABetaInfo L’ultima versione beta di WhatsApp per Android, con numero di versione 2.22.8.9, pubblica la funzione che ti permette di Nascondi l’ultimo tempo di connessione di persone specifiche per tutti gli utenti di provaDopo essere stato rilasciato Solo pochi mesi fa per alcuni tester.

Queste sono tutte le nuove emoji in arrivo oggi su WhatsApp per Android

Quindi, se hai questa versione o anche la versione precedente, 2.22.8.8, puoi già scegliere Quali contatti possono vedere l’ora dell’ultima connessione e quali no. Per fare ciò, basta seguire questi semplici passaggi:

Apri WhatsApp sul tuo telefono Android

Fare clic sul pulsante del menu nell’angolo in alto a destra e fare clic sull’opzione Impostazioni

Vai alla sezione progetto di legge Al suo interno, fai clic sull’opzione Privacy

Al suo interno, fai clic sull’opzione Inserisci la prima opzione tempo passato

Scegli tra le opzioni disponibili I miei contatti, tranne… e premere il pulsante Buona situato sotto

e premere il pulsante situato sotto Lui sceglie Quale dei tuoi contatti vorresti poter vedere l’ora della tua ultima connessione?

Clic Pulsante Conferma Si trova nell’angolo inferiore destro dell’applicazione

Una volta che lo fai, quando accedi di nuovo all’opzione Privacy Lo vedrai nella sezione tempo passato Mostrerà il numero di contatti che non possono vedere l’ora dell’ultima connessione. Ciò significa, ovviamente, che non sarai nemmeno in grado di sapere l’ultima volta che quei contatti sono stati collegati.

WhatsApp aumenta il limite delle dimensioni del file a 2 GB, ma solo in un paese

Se sei iscritto al programma WhatsApp Beta e non hai ancora ricevuto questa funzionalità, ti consigliamo di farlo Aggiorna l’app di messaggistica di proprietà di obbiettivo Per fornirlo il prima possibile.

