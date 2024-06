WhatsApp per iOS ora ti consente di impostare la qualità HD come predefinita quando invii foto e video

Madrid, 21 giugno. (Portaltico/EP) –

WhatsApp È stato rilasciato un aggiornamento per i dispositivi iOS che consente di impostare la trasmissione predefinita dei file multimediali in alta qualità (HD), cosa che può essere manipolata dalla sezione delle impostazioni dell’app.

Dalla scorsa estate, la piattaforma sviluppata da Meta consente di inviare immagini e video con una risoluzione più elevata, mantenendo allo stesso tempo la protezione crittografica end-to-end fornita con il suo servizio di messaggistica.

In questo modo gli utenti possono scegliere tra l’invio in qualità standard, che comprime immagini e video con un peso inferiore e offre quindi una risoluzione inferiore; Oppure fai clic sul pulsante HD per inviare questi file con questa qualità.

L’azienda ha recentemente lavorato sulla possibilità di scegliere la qualità HD come qualità predefinita dalla sezione di configurazione della piattaforma, poiché è stata introdotta una nuova sezione che rende più semplice Controlla come viene consegnato questo contenuto.

È così che il portale specializzato ha potuto verificarlo WABetaInfo Nell’ultima versione di WhatsApp per iOS 12.24.78, che offre qualità standard – per inviare contenuti multimediali più velocemente e in dimensioni più piccole – e alta qualità, garantendo Conserva i “dettagli importanti” di queste foto e video.

Tuttavia, questo portale ha segnalato che il pulsante HD non consente di condividere file multimediali direttamente nella loro qualità originale, ma per questi ultimi devono essere inviati ad altri utenti come documenti. Questa funzionalità è stata introdotta con l’aggiornamento iOS 23.24.73 di WhatsApp lo scorso anno.

Questa funzionalità ha già raggiunto alcuni utenti tramite l’ultimo aggiornamento iOS, disponibile su App Store.