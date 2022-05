WhatsApp | Perché non riesco a rispondere ai messaggi che ricevo | Feedback | emoji | sentimenti | sentimenti | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | nda | nnni | dati

Milioni di persone già godono della nuova funzione di Il WhatsApp, che hanno chiamato Reactions, è fondamentalmente uno strumento simile a Messenger che ti permette di interagire con le emoticon sui messaggi che hai inviato o ricevuto; Tuttavia, gran parte degli utenti iOS e Android non è ancora in grado di utilizzare la nuova opzione che è stata in tutto il mondo, perché? Successivamente, ti faremo sapere da Mag cosa devi fare per attivare il feedback nel tuo account.

È importante chiarire che al momento solo sei icone sono abilitate per le reazioni Il WhatsApp, pur non escludendo l’inclusione di altri in un futuro aggiornamento; entre los disponibles están los siguientes: “me gusta” o “pulgar hacia arriba”, “corazón rojo” o “me encanta”, “carita riéndose con lágrimas”, “carita de sorprendido”, “carita triste” y “oración” o “Grazie”.

Questa è la soluzione quando non puoi rispondere ai messaggi di WhatsApp

Per prima cosa, dai un’occhiata Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso nel Google Play Store o nell’App Store di Apple, molto importante, perché il feedback è arrivato con questo ultimo aggiornamento.

Ora accedi all'app e apri qualsiasi chat personale o di gruppo in modo da poter iniziare a rispondere. Come reagisci? Premere per alcuni secondi sui messaggi fino alla comparsa delle icone.

Nel caso in cui non ricevi ancora feedback, ricorda che poiché si tratta di uno strumento lanciato di recente, potrebbe essere necessario del tempo per essere implementato in tutto il mondo.

Prima di attendere l’arrivo del feedback, assicurati di attivare la funzione sopra in Il WhatsApp .

. Per fare ciò, tocca l’icona dei tre punti verticali in alto a destra di Android o l’icona a forma di ingranaggio in basso a destra di iOS.

Vai su “Impostazioni” e quindi tocca la sezione “Notifiche”.

Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione Notifiche di reazione.

Infine, attivalo.

È finita, sarà così. Come ultimo consiglio, chiudi tutte le applicazioni in background e riavvia lo smartphone, vai su Il WhatsApp E in qualsiasi conversazione, di gruppo o personale, premi per alcuni secondi sui messaggi per rispondere. Puoi anche rispondere a foto, video, note vocali, documenti, ecc.

Scarica i migliori adesivi WhatsApp per la festa della mamma

Scarica l’app creatore di adesivi Sul tuo telefono Android o iPhone.

Sul tuo telefono Android o iPhone. Quindi, vai a uno di questi collegamenti per scaricare gli adesivi: Festa della mamma Ingrith Caceres – Festa della mamma (La Paisa) – Festa della mamma di Elisabetta – Festa della mamma di VeroBellies .

Quando scegli il pacchetto su cui desideri installare Il WhatsApp Fare clic su Aggiungi.

Fare clic su Aggiungi. Qui Sticker Maker si aprirà con tutti gli adesivi per la festa della mamma.

Fai clic su Aggiungi a WhatsApp e l’app di messaggistica rapida si aprirà ora.

Nella sezione figurine sarà presente questo nuovo set di figurine per la “Festa della mamma”.

Quindi puoi inviarlo alle persone che vuoi oa tua madre come obiettivo principale.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.