WhatsApp | Qual è la funzione dell’applicazione simile a Google Maps | Android | iOS | mela | Applicazioni | Smartphone | tecnologia | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp Stai sviluppando un nuovo strumento che funziona in modo simile a Google Maps, quindi di cosa si tratta? L’opzione denominata “Attività nelle vicinanze”, come indica il nome, consiste nella ricerca di diversi tipi di negozi attraverso la suddetta piattaforma di messaggistica, ovviamente questi negozi devono utilizzare WhatsApp Business.

Attualmente, per contattare un’azienda vicino al punto in cui ti trovi, che si tratti di un hamburger, una farmacia, un negozio di liquori, ecc., devi recarti nel luogo e specificare il suo numero in modo che appaia nella tua lista dei contatti Il WhatsAppQuesto è l’unico modo per contattarli. Tuttavia, con il nuovo strumento Attività nelle vicinanze, sarai in grado di cercarli dall’app utilizzando una sorta di mappa, così potrai chattare con loro ed effettuare l’ordine senza doverli aggiungere.

STRUMENTO WHATSAPP COME GOOGLE MAPS

Secondo il portale tecnologico WabetaInfoquando apri Il WhatsApp E toccando la barra di ricerca in alto, otterrai non solo i pulsanti: “Immagine”, “Video”, “Link”, “Gif”, “Audio” e “Documenti”, ma anche un pulsante aggiuntivo con il nome ” Attività nelle vicinanze” o ” Attività nelle vicinanze” (in inglese), come mostrato nell’immagine seguente.

Anteprima del widget Attività nelle vicinanze (Foto: WabetaInfo)

Dopo averlo premuto, ti porterà a una sorta di mappa dove troverai tutte le attività commerciali vicino a te. L’opzione è ancora in fase di sviluppo e, allo stesso modo, si è appreso che sarà necessario attivare il sito mobile. Will Cathcart, CEO di Il WhatsAppPubblicizza attraverso il suo account Twitter Che il meccanismo sia stato creato appositamente, significa che l’applicazione non registrerà la tua posizione.

È importante chiarire che tutte le nuove funzioni Il WhatsApp Vogliono aggiungere alla loro piattaforma, devono prima passare attraverso una fase di test nella loro versione beta.

Come ottenere WhatsApp Beta su Android

Per prima cosa, entra qui Dal tuo telefono Android E fai clic su “Sii un validatore”.

Dal tuo telefono Android E fai clic su “Sii un validatore”. Quindi fare clic sull’opzione “Puoi scaricarlo su Google Play”.

Si aprirà il Play Store per il download WhatsApp beta .

. Infine, non resta che sperare che l’app Meta (Facebook) lo sia Nuova versione di aggiornamento WhatsApp beta Il pulsante Attività nelle vicinanze viene abilitato automaticamente.

Come ottenere WhatsApp Beta su iOS