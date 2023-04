WhatsApp: risparmia spazio nell’app senza eliminare nulla | Bufala 2023 | nnda | nnni | dati

Il Whatsapp Contiene vari elementi che consentono agli utenti di comunicare meglio con le persone, tramite note vocali, immagini e altro; Tuttavia, il suo costante accumulo significa che a poco a poco viene lasciato meno spazio di archiviazione per il dispositivo mobile.

Questa situazione peggiora se l’utente si trova in un gruppo WhatsApp e, a seconda del numero di membri, può ricevere un gran numero di immagini, video e audio che vengono salvati automaticamente sul cellulare, senza doverli riprodurre.

Di fronte a questo problema, WhatsApp ha un’opzione abbastanza comoda per interrompere questi download in modalità automatica, in questo modo puoi controllare quali elementi salvare o meno sullo smartphone. Per maggiori dettagli, da mag Condividiamo la guida per iPhone.

Quindi puoi risparmiare spazio su WhatsApp

Esistono diversi metodi che consentono di evitare che WhatsApp occupi troppo spazio sul cellulare, senza dover eliminare elementi all’interno dell’app. Si tratta di disattivare la funzione di download automatico, e qui spieghiamo come farlo dall’iPhone.

Quello che dovresti fare prima è aprire WhatsApp.

Successivamente, vai alla sezione “Impostazioni”.

In questa sezione, scegli Utilizzo dati.

Ora seleziona l’opzione “Scarica automaticamente file multimediali”.

Qui vedrai tre opzioni: video, immagini e audio.

Deseleziona tutte le caselle se vuoi risparmiare più spazio.

Tuttavia, puoi anche disabilitare alcuni file .

Infine, torna all’interfaccia principale e il gioco è fatto.

D’ora in poi, ogni volta che vorrai vedere foto e video o ascoltare l’audio che ti viene inviato nelle chat di gruppo o individuali di WhatsApp, dovrai scaricarli manualmente, quindi sarà più selettivo.

Hai trovato un trucco WhatsApp interessante? Ti diciamo che questa app di messaggistica è in continua evoluzione e aggiornamento, quindi compaiono sempre nuove scorciatoie, icone e widget che rendono più piacevole la tua esperienza di invio o ricezione di testi, adesivi o contenuti multimediali.

