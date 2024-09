WhatsApp: Scopri come scriverti per salvare informazioni ed evitare che qualcuno ti spii

Questa opzione è utile quando non hai un posto dove annotare informazioni importanti. (Foto: EFE/Marcello Sayao)



WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo, che, oltre alle sue funzioni più famose, come le chiamate vocali e video, l’invio di messaggi di testo e la possibilità di condividere file e documenti multimediali, ce ne sono alcune che possono essere esplorate sono molto utili: Invia messaggi alla chat personale.

Anche se a prima vista può sembrare superfluo, questa opzione può essere uno strumento molto pratico per organizzare le informazioni personali, archiviare documenti importanti o salvare collegamenti e note che non vuoi perdere.

Trasformando la chat stessa in uno spazio di archiviazione personale, hai una soluzione efficace per centralizzare i dati rilevanti, a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo, Che si tratti di un cellulare, di un tablet o della versione web di WhatsApp, da un computer.

Questa funzione è abilitata in WhatsApp durante la ricerca del numero di telefono nella barra dei contatti. (Foto: Reuters/Dado Rovik/Illustrazione)

Nelle versioni più recenti di WhatsApp è presente un’opzione che ti consente di cercare il tuo numero di telefono nell’elenco dei contatti all’interno dell’app e avviare una conversazione diretta con te stesso.

Ciò rende il processo molto più semplice e rende questa funzione uno strumento organizzativo facilmente accessibile. Nella barra di ricerca dei contatti, puoi cercare il tuo numero di telefono e aprire una chat dal vivo.

Un altro modo semplice per creare uno spazio in cui puoi inviare messaggi a te stesso è unirti a un gruppo con qualcun altro, inviare un messaggio e quindi rimuovere l’altro membro dal gruppo. In questo modo viene creato un gruppo nel quale sei l’unico partecipante e nel quale puoi memorizzare le informazioni richieste.

Gli utenti possono scrivere eventi che non vogliono dimenticare nella loro chat personale. (Foto: Getty Images)

La possibilità di inviare messaggi a te stesso offre molteplici vantaggi. in primo luogo, Trasforma la chat personale in una sorta di “cloud” dedicato, dove possono essere archiviati non solo messaggi di testo, ma anche documenti, foto, video, note vocali e persino collegamenti a siti web.

È efficace anche nel caso in cui navighi sul Web e trovi un articolo interessante che non vuoi perdere nella confusione delle schede aperte o nella cronologia del browser. L’invio di un collegamento alla chat personale su WhatsApp ti consente di salvarlo facilmente per una revisione successiva.

Inoltre, Questo spazio può essere utilizzato per memorizzare le informazioni a cui è necessario fare riferimento frequentementecome documenti di lavoro, elenchi di cose da fare o promemoria importanti.

Questa opzione è pratica per organizzare le informazioni rilevanti. (illustrazione)

Invece di fare affidamento su più app per le note o l’archiviazione nel cloud, tutto è disponibile in un unico posto. Inoltre, WhatsApp è una piattaforma che molte persone conoscono già e che consente di accedere facilmente e istantaneamente a informazioni importanti senza dover ricorrere ad altri strumenti.

Per proteggere tutte le informazioni salvate su WhatsApp, devi abilitare la verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezzae viene richiesto un PIN ogni volta che si accede a un nuovo dispositivo. In questo modo, anche se qualcuno riesce ad accedere al numero, non potrà entrare senza quel codice.

WhatsApp è una delle applicazioni più attaccate dai criminali informatici. (Foto: Reuters/Dado Rovik/Illustrazione)

Inoltre, è importante verificare chi può visualizzare le informazioni. WhatsApp ti consente di controllare chi può vedere la tua immagine del profilo, l’ultimo contatto e lo stato. Dovresti impostare questi parametri nella sezione Privacy per limitare l’accesso solo ai tuoi contatti o a nessuno.

Un’altra misura fondamentale è disabilitare i backup su cloud. Sebbene la crittografia protegga i messaggi durante la trasmissione, Le copie archiviate in servizi come Google Drive o iCloud non vengono crittografate allo stesso modoIl che potrebbe renderli più vulnerabili.

Allo stesso modo, mantenere l’app aggiornata garantisce che disponga degli ultimi miglioramenti di sicurezza e non lascia alcuna possibilità ad attacchi o minacce informatiche.