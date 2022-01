WhatsApp | Scopri il trucco per aggiungere un’immagine del profilo a grandezza naturale | Androide | iOS | mela | iPhone | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | virale | trucco | vagare | Immagine del profilo | nda | nnni | gioco sportivo

Uno dei problemi che causa più disagio tra gli utenti Il WhatsApp, è che l’immagine del profilo non può essere posizionata a schermo intero, significa che la stessa applicazione ti costringerà a ritagliarla quando aggiungi una nuova immagine; Tuttavia, c’è un semplice trucco per evitare che ciò accada, vuoi sapere come farlo? Lo spiegheremo di seguito.

Confronta la tua immagine del profilo Il WhatsApp Utilizzando l’immagine originale, noterai che gran parte viene ritagliata, poiché l’applicazione accetta solo formati con le seguenti misure: 40 x 140 pixel. Ovvero 192 x 192 pixel, dipende molto anche dal dispositivo mobile.

È importante chiarire che per eseguire questo trucco, dovrai installare l’applicazione denominata “Immagine del profilo senza ritagliare”, scaricarla esclusivamente dal Google Play Store di Android, oppure se vuoi ottenerla rapidamente, fai clic su qui E segui i passaggi che ti insegneremo ora.

Come inserire un’immagine del profilo completo su WhatsApp

Per prima cosa, assicurati di farlo Il WhatsApp Non hai aggiornamenti in sospeso.

Non hai aggiornamenti in sospeso. Apri l’app che hai scaricato e dagli i permessi necessari affinché funzioni senza problemi.

L’interfaccia principale di “immagine profilo non tagliata”, mostra tre opzioni, fai clic sulla prima opzione a sinistra, quella con l’icona di un’immagine.

La galleria del tuo cellulare si aprirà, cercherà e sceglierà l’immagine che vuoi mettere a grandezza naturale.

L’immagine si aprirà. Un ulteriore suggerimento è che quando avvii il processo di conversione, l’app non rimuoverà la qualità dell’immagine.

Premi download, puoi individuarlo nell’angolo in alto a sinistra come una freccia rivolta verso il basso.

Aprire Il WhatsApp , tocca l’icona dei tre punti verticali > verranno visualizzate diverse opzioni, vai su Impostazioni > tocca la tua foto > tocca l’icona della fotocamera > tocca Galleria.

, tocca l’icona dei tre punti verticali > verranno visualizzate diverse opzioni, vai su Impostazioni > tocca la tua foto > tocca l’icona della fotocamera > tocca Galleria. Scegli l’immagine che hai scaricato dall’applicazione esterna.

Infine, noterai che l’immagine si adatterà esattamente alle dimensioni che accetti. Il WhatsApp.

Come nascondere l’ora dell’ultima connessione in WhatsApp

Accedere Il WhatsApp .

. Vai su “Impostazioni” o “Configurazione”.

In questa sezione dovresti andare su “Privacy”.

Successivamente, vai su Chat e qui devi scegliere chi può vedere l’ora della tua ultima connessione.

Il WhatsApp Ti offre tre opzioni: “Tutti”, “I tuoi contatti” o “Nessuno”.

Ti offre tre opzioni: “Tutti”, “I tuoi contatti” o “Nessuno”. Seleziona quest’ultimo e nessuno dei tuoi amici o familiari sarà in grado di vedere l’ultima volta che sei stato “online”.

Ricorda che ‘Online’ verrà mostrato solo se sei online.

Hai un problema con Il WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualsiasi tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.