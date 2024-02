WhatsApp sincronizzerà i contatti bloccati sui dispositivi collegati a un account

WhatsApp otterrà una nuova funzione volta a migliorare la privacy dei suoi utenti. Ciò consentirà la sincronizzazione automatica dei contatti bloccati su tutti i dispositivi collegati allo stesso account.

Da anni WhatsApp offre la possibilità di bloccare i contatti, dando all'utente la possibilità di gestire chi può comunicare con loro e chi no.

Questa funzionalità, che consente di eliminare o mantenere le conversazioni con gli utenti bloccati nella propria lista chat, verrà ora ampliata, con la sincronizzazione tra dispositivi.

Ancora più importante, il blocco dei contatti è reversibile e offre alle persone la possibilità di sbloccare un contatto In qualsiasi momento lo ritengano necessario ricevere i vostri messaggi.

Questa nuova funzione si inserisce nel contesto dell'opzione multi-dispositivo introdotta da WhatsApp nell'aprile dello scorso anno, che consente agli utenti di utilizzare lo stesso account su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente, mantenendo la crittografia end-to-end.

Allo stesso modo, si aggiunge ad altre misure di sicurezza implementate in precedenza, come il blocco delle conversazioni con password o dati biometrici, introdotto mesi dopo l’opzione multi-dispositivo.

Il nuovo, scoperto nell'ultima versione beta di WhatsApp per Android 2.24.4.14 da WABetaInfo, Offre un'interfaccia rinnovata che indica quando un contatto è stato bloccato e richiede un codice per accedere alla conversazione.

Questa iniziativa non solo migliora la privacy su tutti i dispositivi connessi, ma semplifica anche l’esperienza dell’utente standardizzando le misure di sicurezza.

Sebbene questa funzionalità sia ancora in fase di sviluppo, Si prevede che raggiungerà tutti gli utenti con un prossimo aggiornamento del sistema. Al momento non è noto se questa opzione sarà disponibile per i dispositivi iOS.

*Questo contenuto è stato riscritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni di Europa Press e revisionato da un giornalista ed editore.